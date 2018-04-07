Алхас Ферзба: в камерном исполнении я словно голый

На сцене Абхазской государственной филармонии состоялся первый сольный концерт оперного баса Алхаса Ферзба. Концерт из романсов Рахманинова был посвящен 145-летию со дня рождения композитора.

Алхас Ферзба — выпускник Московской консерватории, лауреат различных премий и обладатель наград в области оперного искусства, им сыграны множество партий в ведущих спектаклях Москвы, но сольный концерт на Родине, в Абхазии, стал для него самым волнительным.

— Первый сольный состоялся, какие эмоции, какие чувства, что хотелось бы сказать?

© Sputnik / Томас Тхайцук Спеть и сыграть Рахманинова: сольный концерт Алхаса Ферзба прошел в Сухуме

— Очень трепетные. Программа была сложная, репертуар подобрал слишком камерный, но я ввязался в это. Сильно переживал, камерной музыкой сложно удержать внимание большой публики, ведь само название жанра возникает от слова «комната». Камерное исполнение слишком уютное и интимное, в нем нельзя просто петь, демонстрируя свои голосовые данные, камерный вокал, как и драматургия, требует погружения в материал. Такие концерты рассчитаны на живое восприятие грамотного и сформированного зрителя. Это был, можно сказать, эксперимент.

— Как приняла камерную программу абхазская публика?

— Я переживал по этому поводу. Перед выходом на сцену я отпустил все ощущения, сказал концертмейстеру, что нам нужно быть просто собой. После первого исполненного романса я почувствовал понимание публики, их волну положительной энергии. Я безмерно благодарен нашей публике за такие ощущения, теплоту и отдачу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сольный концерт Алхаса Ферзба

— В чем, на ваш взгляд, заключается успех артиста сценического искусства?

— Я скажу так, нужно быть настоящим, банально, но это так. Нельзя посылать со сцены просто информацию, просто звукоизвлечение. Зритель может поставить дома диск с концертом, либо прочитать книжку, чтоб узнать ту или иную информацию. Люди приходят на концерт, чтобы получить эмоции, из зала он должен выйти с каким-то новым мироощущением, что-то должно поменяться внутри. Если это не происходит, это не искусство.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Ферзба стал победителем конкурса музыки в Санкт-Петербурге

— Вы сказали, что почувствовали отдачу публики на своем сольном концерте в Сухуме? А как это происходит?

— Я не могу дать точного определения, это на энергетическом уровне. Я вышел и был искренним, настоящим целиком, люди же это чувствуют. Мы все – часть природы, нам нравится все настоящее, почему нам нравятся восходы, закаты? Потому что это все настоящее. Если вкладывать частичку души в то, что делаешь на сцене, обязательно почувствуется понимание и отдача публики, даже если зритель не понимает или не слышит слов, аура произведения ему передастся.

— Драматическому артисту театра нужен костюм, текст и актерское мастерство. Чем пользуется оперный певец, кроме вокальных данных?

— Не только драматический актер пользуется иллюстративным материалом, оперные певцы поют в оперных спектаклях, где у них в вооружении декорации, костюмы, весьма красочные, кстати, взаимодействие персонажей, ну, и вокал соответственно, да, и еще оркестр и режиссер. Федор Шаляпин говорил, что актер и певец – одно целое. А что касается камерного исполнения тех же романсов Рахманинова, то ты, грубо говоря, «голый». Жест, меняющееся выражение лица, новое положение тела — вот и весь материал, из которого лепится образ. Да, и душа, она тоже инструмент, не устану повторять.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сольный концерт Алхаса Ферзба

— Почему вы выбрали для первого сольного концерта именно Рахманинова, именно романсы? По какому принципу отбирали произведения?

— Я прикипел к творчеству Рахманинова, знаете. Он величайший композитор ХХ века. Он страстный, как наш народ (улыбается), в каждом его романсе море эмоций, страстей и экспрессии, сам Сергей Васильевич очень близок мне по натуре. Разбирать Рахманинова можно всю жизнь, но так и не разобрать. А произведения я выбирал подходящие по моему типу голоса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский бас на московской сцене: Алхас Ферзба выступит в Москве

— Есть три типа голоса у мужчин, это тенор, баритон, вы – бас. Как и когда происходит определение типа? Позволительно ли исполнять арии, предназначенные, к примеру, для баритона?

— Изначально я, конечно, в этом не разбирался, педагоги при прослушивании вынесли решение (улыбается). Бас также делится на несколько подтипов, у меня бас-кантанте. Голос определяется не только по длине связок, строение и форма гортани, внешность, характер, психотип, все имеет значение. Я могу исполнять некоторые баритоновые партии в оперных спектаклях, тут уж выбор режиссера, главное, чтобы я справлялся, почему бы нет.

— А какой тип голос воспринимается слушателем лучше всего?

— Человеческий мозг реагирует на высокие частоты иначе, это получается как нокдаун. Эти полетность, звон, металличность называются высокой формантой, иногда мы ушами даже не слышим этих звуков, но мозг воспринимает это, такие приемы вызывают симпатию публики.

— Получается, тенор больше всего действует на психику человека?

— Да, верно, его возможности в этом плане велики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Ферзба.

— А бас может петь в высокой форманте?

— Ну, в своей тесситуре, в своем диапазоне – да. Но бас никогда не исполнит то, что исполняет тенор, также и наоборот. У каждого голоса свои красоты, свои возможности и то, что трогает человека. Грамотный композитор заранее чувствует, для какого типа голос тот или иной персонаж.



— Есть любимые партии?

— Я не могу сказать однозначно, но мне нравится Каватина Алеко из оперы того же Рахманинова, замечательная опера "Евгений Онегин", в которой я играл генерала, князя Гремина. Вообще, когда Чайковский написал оперу "Евгений Онегин", в ней не было этой арии. Но по истечении какого-то времени к Чайковскому обратился Рубенштейн и попросил написать партию в этой опере для друга – баса. Теперь опера живет с мужем Татьяны князем Греминым. Также приведу пример своей партии в опере "Кармен", которую мы вывозили в Дублин, где было пять показов спектакля. Я пел партию Тореадора, которая, кстати, изначально была написана для баритона. — Была в моей сценографии роль, которую я вспоминаю со смехом и улыбкой. Это постановка известного режиссера Георгия Георгиевича Исакяна, входящего в десятку лучших театральных режиссеров России "Любовь к трем апельсинам". В этом спектакле я был магом Челий, а почему я улыбаюсь? А потому что я исполнял партию в воздухе. Я был подвешен на уровне пяти метров от сцены, у меня на руках были конструкции – двухметровые палки, которые были частью костюма, ими я дрался с Фатай Моргана, ведьмой. Отличный опыт – петь без опоры ног (улыбается).

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— Современная жизнь диктует нам необходимость постоянного развития, многие стараются овладеть несколькими специальностями. Как вы смотрите на такие тенденции?

— Мне очень повезло, что в детстве мама заполняла все мое свободное время чем-то, с детства я занимался игрой на скрипке, затем началась война, после ее окончания я занимался виолончелью. Собирался поступать в консерваторию, кстати, как виолончелист. Помимо того, что я учился на виолончелиста, я окончил Сухумское художественное училище. Но неожиданно я увлекся вокалом к 19 годам. Но все, что я успел освоить, помогает мне в моем вокальном творчестве. Я создаю образы, вижу в цветах то, о чем пою. Так что мои разносторонние навыки мне помогают. А профессия все же должна быть одна.

Обращаясь к Марселю Прусту

— Любимый напиток?

— Родниковая вода.

— До которого часа любите спать?

— Пока не высплюсь.

— Ваш главный недостаток?

— Называю вещи своими именами.

— В какой стране хотелось бы жить?

— В своей.

— Кто ваш кумир?

— Для меня кумиры – это люди, которые не изменяют своей профессии, которые делают невидимое видимым.

— Ваша самая характерная черта?

— Ирония.

— Признак счастья?

— Счастье в самовыражении.

— Какая в вашем представлении идеальная женщина?

— Сатанеи Гуаща.

— Любимые изречения?

— "Сохрани себя, оставайся самим собой".

— Ваш девиз?

— Самосовершенствоваться всегда.

— Цель 2018 года?

— Приносить радость зрителю.