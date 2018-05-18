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Пресс-конференция И. Вышинской

Супруга Вышинского: квартира разгромлена, не нашла ни денег, ни документов

© Sputnik . Александр Натрускин
Интервью
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Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В четверг 17 мая Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его оставили под стражей на 60 дней.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве
© AFP 2018 / GENYA SAVILOV
Суд Херсона постановил поместить Вышинского под арест

Супруга Вышинского Ирина вернулась в Киев из Москвы 16 мая, однако ей так и не удалось связаться с мужем. Особую обеспокоенность у нее вызывало то, что Кириллу не передавали необходимые лекарства.

Корреспондент РИА Новости Татьяна Меликян связалось с Ириной и задала ей несколько вопросов.

— Вы говорили о плохом самочувствии Кирилла. Удалось передать ему лекарства?

— Удалось, но только после того, как адвокат предъявил все необходимые документы, связанные с его здоровьем.

— До этого два дня ему вообще не предоставляли медикаменты?

— Нет, конечно. Не хотелось бы говорить, какие именно у Кирилла проблемы со здоровьем. У него была операция, и с этим связан определенный режим лечения и питания. Врачи рекомендовали не нервничать.

— Что сейчас практически невыполнимо. Вы смогли с ним лично пообщаться?

— Нет. Телефон у него отобрали. Я пыталась позвонить: гудки идут, но трубку не берет.

— В вашей киевской квартире прошел обыск. Понятно, что искали?

— Обыск проводился не при мне, я пришла в уже разгромленную квартиру, где все было перевернуто вверх дном. Не нашла ни денег, ни документов. Кроме того, обыскали квартиру родителей Кирилла.

Они живут в Днепропетровске. Точнее, теперь этот город просто Днепром называется.

— У вас в квартире хранились наличные?

— Да, наличные деньги, крупная сумма пропала. И документов вообще никаких нет.

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве
© REUTERS / Stringer
Супруга Вышинского рассказала, что не получала уведомления об аресте мужа

— Российские госнаграды действительно были у Кирилла, в том числе медаль "За присоединение Крыма"?

— Мне никто ничего не показывал, мы с мужем об этом не разговаривали.

— Было бы странно их хранить в киевской квартире…

—  Я не знаю ничего об этом.

— Вам самой грозит какая-то опасность? Может, вам лучше не находиться в Киеве, вас могут арестовать?

— Я не исключаю такой возможности, но я здесь. Потому что это мой долг перед мужем.

Между тем постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации потребовал немедленного освобождения Вышинского. В российском МИДе действия Киева в отношении РИА Новости Украина назвали произволом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей, обеспокоенность выразили и в управлении ООН по правам человека (УВКПЧ).

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