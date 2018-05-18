Супруга Вышинского: квартира разгромлена, не нашла ни денег, ни документов

В четверг 17 мая Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его оставили под стражей на 60 дней.
Супруга Вышинского Ирина вернулась в Киев из Москвы 16 мая, однако ей так и не удалось связаться с мужем. Особую обеспокоенность у нее вызывало то, что Кириллу не передавали необходимые лекарства.
Корреспондент РИА Новости Татьяна Меликян связалось с Ириной и задала ей несколько вопросов.
— Вы говорили о плохом самочувствии Кирилла. Удалось передать ему лекарства?
— Удалось, но только после того, как адвокат предъявил все необходимые документы, связанные с его здоровьем.
— До этого два дня ему вообще не предоставляли медикаменты?
— Нет, конечно. Не хотелось бы говорить, какие именно у Кирилла проблемы со здоровьем. У него была операция, и с этим связан определенный режим лечения и питания. Врачи рекомендовали не нервничать.
— Что сейчас практически невыполнимо. Вы смогли с ним лично пообщаться?
— Нет. Телефон у него отобрали. Я пыталась позвонить: гудки идут, но трубку не берет.
— В вашей киевской квартире прошел обыск. Понятно, что искали?
— Обыск проводился не при мне, я пришла в уже разгромленную квартиру, где все было перевернуто вверх дном. Не нашла ни денег, ни документов. Кроме того, обыскали квартиру родителей Кирилла.
Они живут в Днепропетровске. Точнее, теперь этот город просто Днепром называется.
— У вас в квартире хранились наличные?
— Да, наличные деньги, крупная сумма пропала. И документов вообще никаких нет.
— Российские госнаграды действительно были у Кирилла, в том числе медаль "За присоединение Крыма"?
— Мне никто ничего не показывал, мы с мужем об этом не разговаривали.
— Было бы странно их хранить в киевской квартире…
— Я не знаю ничего об этом.
— Вам самой грозит какая-то опасность? Может, вам лучше не находиться в Киеве, вас могут арестовать?
— Я не исключаю такой возможности, но я здесь. Потому что это мой долг перед мужем.
Между тем постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации потребовал немедленного освобождения Вышинского. В российском МИДе действия Киева в отношении РИА Новости Украина назвали произволом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей, обеспокоенность выразили и в управлении ООН по правам человека (УВКПЧ).