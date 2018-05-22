Олег Дмитриев: переезд питерского "Динамо" в Сочи будет развивать футбол

Болельщик с 40-летним стажем, журналист Олег Дмитриев в интервью Sputnik Абхазия поделился своим мнением о том, как будет способствовать развитию футбола переезд "Динамо" Санкт-Петербург в Сочи и его выступление на стадионе "Фишт".

Бадрак Авидзба, Sputnik

– Олег Аркадьевич, в Санкт-Петербурге главная команда это "Зенит", но наверняка есть и те, кто поддерживает "Динамо", как они относятся к тому, что команда переберется в Сочи и поменяет свое название?

– Я очень надеюсь, что кто-нибудь жив еще с той эпохи, когда команда "Динамо" Ленинград была легендарной командой, когда "Зенита" еще и в помине не было. Закат "Динамо" произошел в 50-60 годах прошлого века, "Динамо" играло во второй лиге, но не так успешно. Большой поддержки у команды нет, у нее есть любители в футбольной национальной лиге во втором дивизионе российского футбола, это бесспорно, но большой армией болельщиков "Динамо" не располагает. Однако, у команды есть ресурсы для существования. В этом случае очень логичен перевод "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи.

Уже очевидно, что это будет клуб с легендой. Ведь, что такое "Динамо"? "Динамо" – это международный бренд, даже в Хорватии не разгоняли "Динамо" в постсоциалистическую эпоху. Ее хотели переименовать в "Кроацию", но болельщики возмутились. Даже в США, в главной футбольной лиге есть клуб "Динамо" Хьюстон, есть "Динамо" Дрезден, существовала одноименная команда в Берлине, в Киеве, Бухаресте — бренд никто не оспаривает, он долговечен. Но я думаю, что как раз перевод клуба, который является крепким середняком второй лиги на новую инфраструктуру, которая останется после Чемпионата мира, — очень грамотное решение.

– Существует мнение, что после Чемпионата мира по футболу на многих новых стадионах некому будет играть из-за того, что в городах нет команд. Как вы считаете, пример "Динамо" Санкт-Петербург может послужить тому, что команды начнут переезжать в места, где есть новая инфраструктура?

– Я считаю, что это один из путей. Создавать в Сочи футбольную школу – очень затратное дело. А вот если уже есть команда, которой нужны болельщики, как в случае с переездом "Динамо, то это хороший пример того, как можно решить проблему. Например, в том же самом Волгограде есть хорошая школа у "Ротора", хоть команда пока и находится внизу турнирной таблицы. "Крылья Советов" вышла в премьер-лигу, "Урал" Екатеринбургский играет в премьер-лиге. То есть если матчи первого дивизиона будут проходить на хороших стадионах, это, конечно, даст импульс развитию футбола, потому что болельщик будет помнить Чемпионат мира по футболу и ходить дальше на стадионы. Я считаю, что это, действительно, хорошо. Конечно, необязательно перевозить команды, но почему бы и нет, тем более если владельцы не против. Подумайте, на футбольный клуб "Сочи" будут ходить приезжие, ходить гости курорта, и у команды будет больше болельщиков.

Представляете, парень из глубинки, привезут его родители в Сочи, и в первый раз в жизни он сможет посетить стадион мирового качества, почему бы этого не сделать.

– Стадион "Фишт" в Сочи построен несколько лет назад, но, к сожалению, в городе не появилось команды, которая стала бы конкурентоспособной. Многие говорят, что с появлением новых стадионов будут создаваться новые команды, нет опасения что прогнозы могут не оправдаться?

– Давайте возьмем опыт Олимпиады 2014 года, многие опасались, что в Сочи не будет развиваться хоккей, а сейчас мы имеем хоккейный клуб "Сочи", он функционирует, более того, он даже попадает в розыгрыш "Кубка Гагарина". У команды есть болельщики, поэтому я думаю, что и с футбольной командой будет тоже самое. Я считаю, что у команды будет светлое будущее, команда "Жемчужина" оставила след в 90-х годах, когда ее тренировал Арсен Найденов, были крепкие легионеры, конечно это долго не просуществовало, но вот сейчас именно "Сочи" на олимпийских объектах будет иметь успех.