Надарая: ответственность с каждым новым признанием будет увеличиваться

Глава администрации Галского района, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона Тимур Надарая в год 25-летия со дня Победы в Отечественной войне и 10-летия международного признания республики Россией рассказал о том, какой путь прошла Абхазия и что нужно для стабильного развития.

– Если бы исход Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был другим, какая ситуация была бы сегодня? © Sputnik / Томас Тхайцук Вячеслав Чирикба: есть немало стран, готовых признать независимость Абхазии

– Не стало бы абхазского народа. Большинству пришлось бы уехать в Россию, а другие просто не выжили бы. Нас бы забыли, народ просто пропал.

– Сегодня грузины декларируют некую едва ли ни "любовь" к абхазам и отрицают свою причастность к событиям 90-х годов. Они оправдываются тем, что в те времена было другое правительство, был Гамсахурдия, а сейчас они живут в другом государстве с независимой экономикой.

– Да, это правда. Эти разговоры начались после российского признания, но мы же видим правду. После того как Сирия признала нашу независимость, они разорвали с ней все связи. По их мнению, факт существования независимой Абхазии невозможен. Они же сами предлагали нам автономный статус в составе Грузии. Якобы стотысячное население Абхазии ничем не помешает четырехмиллионной стране. Но мы же помним, как все это было, мы уже проходили все это во время СССР. Но тогда нам было кому пожаловаться, страна была единой.

Все, что они говорят, несет в себе политический смысл. Они поняли, что после признания России, силой уже ничего не решить, так как российские войска охраняют границы Абхазии. И если сейчас начнется война, воевать грузины будут с русскими.

Они говорят, что не зависят от Америки, но когда выступают грузинские политики, с одной стороны мы видим флаг Евросоюза, а с другой — американский. Даже если у нас тесные связи с Россией, я не выступаю на фоне российского флага, рядом стоит абхазский. Российская армия не вмешивается во внутренние вопросы страны, мы сами решаем свои проблемы.

Верно, в экономическом плане нам нужно брать с них пример, это не может не расстраивать. Если улучшиться наша экономическая ситуация в стране, наш статус также повысится. Этого хотят и наши российские партнеры. На сегодняшний день опасность к нам идет только с грузинской стороны. В плане медицины, предоставления кредитов, они всюду пытаются нас купить. У них есть поддержка, в том числе и финансовая.

© Фото : предоставлено Татьяной Гулиа Игорь Ахба: необходимо создать внешние условия для развития Абхазии

Российское правительство оказывает Абхазии такую же поддержку, как и своему населению. Наши российские пенсии практически схожи с теми, что получают российские пенсионеры. Грузины же делают все эти поблажки только с одной целью – сократить количество абхазов. Они провели на эту тему немало научных исследований, изучают состав абхазского населения, сколько смешанных семей, имеющих родственников в Грузии. И так, по чуть-чуть они хотят купить наше население, чтобы в один "прекрасный" день абхазы сказали: "Зачем нам русские, зачем независимость? Вот, грузины кормят нас". — Это пугает, честно говоря. Но мне кажется, после такой кровопролитной войны и победы во главе с Ардзинба абхазы не дойдут до того, чтобы вести себя как индейцы, которые продали свою страну ни за что.

– С 2008 года Грузия в отношении к Абхазии применяет политику "мягкой силы". Но изменилась и судьба самой Абхазии. В народе часто говорят, что до 2008 года независимости было больше, а после официального признания увеличилась доля ответственности. © Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба: созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться

– Конечно, ответственность будет увеличиваться с каждым разом, с каждым новым признанием. Правительство России так же, безусловно, взяло на себя обязанности в связи с признанием Абхазии и наоборот. Мы не должны бояться этой ответственности, это мировая закономерность. Дело в том, что мы не привыкли к такому положению дел, у нас были обязательства только перед собой, поэтому может показаться, что независимость в какой-то степени ограничилась. Но в то же время мы не были признаны международным сообществом. Теперь мы должны проявить себя на другом уровне.

– Победа и независимость это основополагающие события в жизни Абхазии на сегодняшний день. А каким вы видите будущее Абхазии?

– В трудные времена мы не сдались, и сегодня я вижу перспективы для абхазского общества. В первую очередь мы должны укреплять абхазо-российские отношения. Сегодня именно от них исходит большая поддержка, и мы должны быть благодарны за это. Сегодня у нас есть все условия для развития, у каждого есть возможность получить образование по любой профессии, есть лимиты в российские вузы. Но есть и проблемы. На мой взгляд, необходимо улучшить работу правоохранительных органов в условиях новой демократии и полученной свободы.

– Можно сказать, что судьба Абхазии в руках ее жителей. Необходимо получать образование и контролировать внутреннюю ситуацию, тогда все двери будут открыты.

– Да, верно. У нас нет преград для развития страны, мы сами должны дать этому импульс, исправляя свое поведение. Правоохранительные органы не могут контролировать воспитание каждого. Решив проблему самовоспитания, мы решим 80% проблем. Пройдя все испытания, мы должны сами себе помочь. Я считаю так.