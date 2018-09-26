Дмитрий Медоев: начинал в разведке, воевал в Абхазии

Sputnik Абхазия

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев более двух десятилетий трудится на дипломатическом поприще, но это не отодвигает на второй план боевые страницы биографии. Так сложилось, что молодой ученый-археолог и будущий дипломат в начале 1990-х служил начальником разведки Министерства обороны Республики Южная Осетия, воевал в Абхазии и был награжден высшим абхазским орденом "Ахьдз-Апша".

Накануне 25-летия Победы абхазского народа в Отечественной войне Дмитрий Медоев поделился воспоминаниями о вооруженной борьбе.

— Дмитрий Николаевич, как сложилось, что перспективный ученый, автор диссертации "Вооружение племен Центрального Кавказа в эпоху бронзы" попал в военную разведку и с гранатометом в руках атаковал грузинских агрессоров в Абхазии?

— Да, судьба археолога оказалась контрастной, и был в моей биографии такой эпизод, с гранатометом. Диссертацию защитить не дали, в 1989 году начался грузино-осетинский конфликт. Тогда в зоне турбулентности находились многие республики Советского Союза.

В ночь на Рождество 1991 года в Южную Осетию впервые вошли вооруженные до зубов и достаточно пестрые по составу грузинские карательные формирования. Практически безоружным югоосетинским ополченцам потребовалось две недели, чтобы "выдавить" противника со своей территории. Пришлось добывать оружие и защищать свой дом, создавать блокпосты на южных въездах в Цхинвал (со стороны Грузии). На защиту родной земли встали все от мала до велика.

Затем сформировали структуру Министерства обороны Южной Осетии (первоначально в аппарат вошли семь человек). Так мы начинали борьбу за независимость республики. Военную форму снял в 1994 году, когда был избран депутатом парламента Южной Осетии первого созыва.

© Фото : пресс-служба МИД РА Даур Кове встретился с главой МИД Южной Осетии

— Впервые приехал в Сухум по делам в 1990 году, в Абхазии уже было неспокойно. Мы видели, что южным осетинам и абхазам угрожает один противник, поэтому искали союза.

Первый президент Абхазии и выдающийся востоковед Владислав Григорьевич Ардзинба тогда не имел государственных постов и руководил Научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории имени Д. Гулиа. Лидеры Южной Осетии поручили мне передать устное послание лично Владиславу Ардзинба как лидеру нации. Мы встретились и заложили основы будущих союзнических отношений, обмена военными специалистами и средствами обороны. Мы наладили взаимодействие.

Отечественная война 1992 – 1993 годов была очень ожесточенной и кровопролитной, с применением авиации, крупнокалиберной и реактивной артиллерии. С обеих сторон было много потерь. И югоосетинский отряд потерял пять человек, это Герои Абхазии и Южной Осетии, о которых наши народы будут помнить всегда.

— Абхазия и Южная Осетия испытали острые фазы грузинской агрессии в разное время, а в чем было сходство боевых действий на территории двух республик?

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазия и Южная Осетия подписали два двусторонних документа

— Схожие моменты в Абхазии и Южной Осетии – спонтанный народный порыв в начале боевых действий, стремительное становление системы, военное взаимодействие Сухума и Цхинвала, помощь российских добровольцев (национальных батальонов) и зарубежных диаспор.

С грузинской стороны мы наблюдали равно циничный подход к разрешению конфликта – тактику выжженной земли, крайнюю жестокость по отношению к местному мирному населению. Снарядов не жалели.

И еще одна общая особенность. Грузии необходимы были стратегические пути в Россию – Абхазская железная дорога и южный участок Транскавказской магистрали. Если бы не героическая вооруженная борьба абхазского и югоосетинского народов, если бы Тбилиси удалось осуществить все свои агрессивные планы, сегодня военные базы НАТО стояли бы в Абхазии, на границе Краснодарского края, и в Южной Осетии – у южного портала Рокского тоннеля. Геополитическая ситуация на Южном Кавказе могла быть совершенно иной, не в пользу Абхазии, Южной Осетии и России.

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