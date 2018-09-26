Дмитрий Медоев: начинал в разведке, воевал в Абхазии

Sputnik Абхазия
Накануне 25-летия Победы абхазского народа в Отечественной войне Дмитрий Медоев поделился воспоминаниями о вооруженной борьбе.
— Дмитрий Николаевич, как сложилось, что перспективный ученый, автор диссертации "Вооружение племен Центрального Кавказа в эпоху бронзы" попал в военную разведку и с гранатометом в руках атаковал грузинских агрессоров в Абхазии?
— Да, судьба археолога оказалась контрастной, и был в моей биографии такой эпизод, с гранатометом. Диссертацию защитить не дали, в 1989 году начался грузино-осетинский конфликт. Тогда в зоне турбулентности находились многие республики Советского Союза.
В ночь на Рождество 1991 года в Южную Осетию впервые вошли вооруженные до зубов и достаточно пестрые по составу грузинские карательные формирования. Практически безоружным югоосетинским ополченцам потребовалось две недели, чтобы "выдавить" противника со своей территории. Пришлось добывать оружие и защищать свой дом, создавать блокпосты на южных въездах в Цхинвал (со стороны Грузии). На защиту родной земли встали все от мала до велика.
Затем сформировали структуру Министерства обороны Южной Осетии (первоначально в аппарат вошли семь человек). Так мы начинали борьбу за независимость республики. Военную форму снял в 1994 году, когда был избран депутатом парламента Южной Осетии первого созыва.
— Впервые приехал в Сухум по делам в 1990 году, в Абхазии уже было неспокойно. Мы видели, что южным осетинам и абхазам угрожает один противник, поэтому искали союза.
Первый президент Абхазии и выдающийся востоковед Владислав Григорьевич Ардзинба тогда не имел государственных постов и руководил Научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории имени Д. Гулиа. Лидеры Южной Осетии поручили мне передать устное послание лично Владиславу Ардзинба как лидеру нации. Мы встретились и заложили основы будущих союзнических отношений, обмена военными специалистами и средствами обороны. Мы наладили взаимодействие.
Отечественная война 1992 – 1993 годов была очень ожесточенной и кровопролитной, с применением авиации, крупнокалиберной и реактивной артиллерии. С обеих сторон было много потерь. И югоосетинский отряд потерял пять человек, это Герои Абхазии и Южной Осетии, о которых наши народы будут помнить всегда.
— Абхазия и Южная Осетия испытали острые фазы грузинской агрессии в разное время, а в чем было сходство боевых действий на территории двух республик?
С грузинской стороны мы наблюдали равно циничный подход к разрешению конфликта – тактику выжженной земли, крайнюю жестокость по отношению к местному мирному населению. Снарядов не жалели.
И еще одна общая особенность. Грузии необходимы были стратегические пути в Россию – Абхазская железная дорога и южный участок Транскавказской магистрали. Если бы не героическая вооруженная борьба абхазского и югоосетинского народов, если бы Тбилиси удалось осуществить все свои агрессивные планы, сегодня военные базы НАТО стояли бы в Абхазии, на границе Краснодарского края, и в Южной Осетии – у южного портала Рокского тоннеля. Геополитическая ситуация на Южном Кавказе могла быть совершенно иной, не в пользу Абхазии, Южной Осетии и России.
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