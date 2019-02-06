Кабулов: влияние талибов на население Афганистана - результат присутствия США и НАТО

– Каковы сегодня российские и американские интересы в Афганистане?

– Россия проводит последовательную политику содействия становлению Афганистана в качестве мирного, стабильного, независимого и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков.

В этом русле нами оказывается помощь в подготовке афганских национальных кадров как по гражданским, так и по военным и полицейским специальностям. Замечу, что российское образование из года в год пользуется все большим спросом среди абитуриентов из ИРА. В текущем году только по гражданским специальностям конкурс для граждан Афганистана составил более 14 человек на место. В будущем году возможно увеличение квоты для обучения афганской молодежи за счет средств российского бюджета. Сейчас она составляет 363 человека.

Помимо этого наши усилия направлены на коллективное содействие запуску процесса национального примирения в Афганистане. Девятого ноября было успешно проведено второе заседание Московского формата консультаций, в котором приняли участие представители России, Афганистана, стран-соседей ИРА, центральноазиатских государств, Индии, Пакистана, а также противоборствующих сторон афганского конфликта – движения талибов и проправительственной общественной организации "Высший совет мира". Состоялся неформальный контакт между двумя афганскими сторонами, что мы считаем важным шагом на пути к запуску инклюзивного межафганского диалога.

© Sputnik / Владимир Астапкович Глава политического совета движения "Талибан" в Катаре Шер Мохаммед Аббас Станакзай

Планируем продолжение усилий в подобном формате и убеждены, что национальное примирение является ключом к решению других насущных проблем Афганистана, в том числе ликвидации террористической и наркотической угроз, исходящих с территории этой страны.

В отношении интересов США в Афганистане полагаю, что лучше адресовать этот вопрос американской стороне. Мы же наблюдаем, что, декларируя на словах стремление к скорейшему урегулированию ситуации в этой стране и замирению Кабула с талибами, на практике ее действия пока дают прямо противоположный результат.

США имели достаточное время, 17 лет, чтобы сделать то, что они изначально замышляли. Если вы помните, то в 2001 году присутствие талибов в Афганистане было ноль, а сегодня идет речь о том, что талибы контролируют больше 60% страны – это результат присутствия Америки и НАТО в Афганистане.

США – далеко, а для нас Афганистан – это, в прямом смысле, подбрюшье, и на кону стоят национальные интересы безопасности России и наших союзников. Поэтому мы не можем безучастно наблюдать за тем, что делается.

Мы дали понять США, что у них не получается, и мы выступаем в этой связи за формирование регионального подхода к решению афганской проблемы.

Потому что только страны региона, включая сам Афганистан, заинтересованы в решении проблемы.

– Шер Мохаммад Аббас Станакзай, глава политического офиса движения "Талибан"*, во время закрытой пресс-конференции после Московской встречи заявил о том, что уже 70% территории Афганистана находится под контролем талибов. Насколько эта цифра соответствуют действительности?

– Это может соответствовать действительности. Нужно учитывать еще, о каком времени суток идет речь. Если речь идет о ночном времени суток, то они, может, (контролируют) и больше, но просто потому, что там нет афганской власти, афганского правительства.

Мы разделяем понятия контроль и влияние. Есть районы, которые контролируют талибы, они создали там свою административную власть, которая удивительно сосуществует с официальным правительством. Есть зоны, где талибы имеют более сильное влияние, а правительство не имеет. Народ идет к талибскому судье, считая его более справедливым и честным, чем правительственный.

© Foto / Александр Хороленко Неизвестный Афганистан: какие интересы у России, Пакистана и Китая

Вопрос контроля – неоднозначный. Главная тенденция в том, что 17 лет назад талибы ничего не контролировали, а сегодня мы говорим о таких значительных цифрах. Вот о чем надо задуматься.

– Что может поспособствовать процессу национального примирения в Афганистане? Учитывая, что влияние талибов в ИРА растет, возможны ли переговоры между "Талибаном"* и представителями США?

– Неофициальные консультации между представителями движения талибов и США ведутся уже сейчас. Однако талибы пока воздерживаются от вступления в прямые переговоры с правительством ИРА, выдвигая предварительные условия, в том числе освобождение пленных, прекращение антиталибской пропаганды и вывод иностранных войск из страны. Запуск официального диалога зависит от того как скоро стороны смогут прийти к "общему знаменателю".

Достижению прогресса в продвижении к нацпримирению, на наш взгляд, способствовала бы также конструктивная позиция Вашингтона и Кабула в отношении коллективных усилий стран региона по запуску мирного диалога в рамках Московского формата, который мы считаем оптимальной площадкой для руководимых афганцами переговоров по примирению.

Но ключом к решению этой проблемы, безусловно, является создание атмосферы взаимного доверия между сторонами конфликта и наличие у них политической воли к достижению взаимоприемлемых договоренностей.

– Какова ситуация с распространением ИГИЛ в Афганистане?

– К сожалению, ИГИЛ продолжает наращивать свое присутствие в стране, в том числе в ее северных провинциях. В настоящее время в Афганистане находятся, по разным оценкам, от 3,5 до 10 тысяч игиловцев. Наибольшую активность группировка проявляет в провинциях Нангархар, Кунар и Нуристан. В Афганистане создается сеть лагерей подготовки боевиков, в которых обучаются в том числе выходцы из центральноазиатских государств и России. Кадровое пополнение ИГИЛ происходит в основном за счет перехода на его сторону боевиков-талибов, а также возвращения террористов с Ближнего Востока.

© Sputnik / Сергей Гунеев Эрдоган анонсировал саммит глав Афганистана, Пакистана и Турции

Численность боевиков ИГИЛ на севере ИРА, по некоторым оценкам, достигает 3 тысяч человек, по большей части в провинциях Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз и Фарьяб. Игиловцами созданы базы подготовки, пункты вербовки, а также сеть подконтрольных мечетей.

Полагаем, что целью игиловцев является превращение севера Афганистана в плацдарм для экспансии в государства Центральной Азии.

– Политика и экономика тесно взаимосвязаны. Есть ли в Афганистане какая-то отрасль экономики, которая в обозримом будущем может реально заместить собой производство наркотиков?

– Основными факторами, побуждающими местное население в Афганистане заниматься культивированием опийного мака являются прибыльность наркобизнеса и тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. Незаконное производство наркотиков является болезнью любого общества, и если не прибегнуть к комплексному искоренению этого зла, то справиться с ним только экономическими методами будет трудно. Необходимо сочетать усилия по искоренению наркопроизводства с работой по комплексному развитию всех хозяйственных отраслей и встраиванию афганской экономики в региональные и мировые интеграционные процессы.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран.