Спортом не занималась: Астанда Отырба о работе спортивного журналиста

О том, как развивается абхазская спортивная журналистика, есть ли в ней место для девушек, какие "приемы" используют в работе корреспонденты, какие виды спорта идут вперед, а какие "угасают" и есть ли будущее у традиционных абхазских игр, рассказала на радио Sputnik Абхазия ведущая передачи "Аспорт Адунеи" на АГТРК Астанда Отырба.

Бадри Есиава, Sputnik

— Астанда, как давно ты ведешь передачу "Аспорт адунеи"?

— Передачу эту я веду около года, но спортивной журналистикой я начала заниматься около двух лет назад. Меня пригласил на передачу в качестве корреспондента Адгур Гунба. Я делала обзоры спортивных событий, которые проходили в Абхазии и к тому времени уже выходила в эфир. Начинала я с новостей, училась монтажу и написанию текстов. Конечно же, это совсем другой формат, более сжатый. Здесь мы намного свободнее, можем выбирать различную музыку и подкладывать ее под кадры, но больше всего меня заинтересовал экшн в таком виде журналистики.

— Ты по образованию журналист?

— Да. Заканчивала факультет журналистики в Абхазском государственном университете.

— Насколько спорт близок лично тебе? Когда-нибудь сама занималась спортом? © Sputnik / Томас Тхайцук "Амаркатыл" абхазского футбола Энвер Арджения

— Спортом я никогда не занималась и, наверное, это мне даже в чем-то помогает. Имею в виду, что постоянно открываю для себя что-то новое, и спортивная журналистика действительно мне интересна – по кадрам, монтажу. Я вижу, каким красивым может быть спорт и в то же время сложным. Работать со спортсменами интересно, меня это вдохновляет.

— В какой момент ты поняла, что именно в этом направлении ты хочешь работать? Наверное, у тебя на тот момент были и другие варианты?

— Мой первый репортаж был о футбольном матче. Какой именно точно не помню. Возможно, это был чемпионат Абхазии. У меня получился тот материал, и тогда я решила, что продолжу идти по этому пути.

— Признайся, ты хорошо разбираешься в футболе?

— Я все еще учусь разбираться в футболе. Мне кажется, что для девушки я достаточно хорошо осведомлена, но еще работаю над этим.

— В продолжение этой темы. В мире спортивной журналистики, особенно абхазской, лидирующую позицию занимают мужчины. Тебе никто никогда не говорил, к примеру, что это не женское дело?

— Мне этого никто не говорил, но у меня у самой пару раз возникал такой вопрос. Например, когда я была единственной девушкой в съемочной группе. У ребят свои темы для общения, и бывало, что я не могла поддержать разговор, чувствовала себя не очень комфортно. Сейчас уже намного легче. За это время успела набрать опыт в работе.

— По натуре своей ты застенчивый человек?

— Нет. Это мне как раз и помогло в работе. Журналист не должен стесняться задавать вопросы, может быть, лезть куда-то вперед. В этом плане я абсолютно не застенчивая и всегда стараюсь найти что-то интересное для репортажа. Конечно, бывает, что отказываются давать комментарии.

— В спорте свои приемы, а в журналистике свои. Какие приемы используешь ты в работе для того, чтобы расположить к себе собеседника, уговорить его на интервью?

— В первую очередь нужно объяснить человеку, что это важно и что я выбрала его, так как он обладает информацией, знаниями. Если человек нервничает, то надо с ним просто пообщаться, успокоить и, конечно, он согласится.

— Кстати, о респондентах. Я вчера просматривал твою страничку в Фейсбуке и увидел фотографию, на которой была ты вместе с Русланом Джопуа. Описание к снимку было таким: Руслан Джопуа - мастер спорта по тяжелой атлетике, КМС по гимнастике, физик, меломан, книголюб, интеллигент. Это была одна из интереснейших бесед. Почему беседа с этим человеком была одной из самых интересных в твоей практике? © Sputnik / Томас Тхайцук Натянуть тетиву: в Сухуме прошли традиционные соревнования по стрельбе из лука

— В действительности, у меня было много интересных респондентов, и я хочу назвать нескольких – это первый абхазский спортивный журналист Варлам Агумаа, мастер спорта по тяжелой атлетике Руслан Таркил. Дело в том, что все люди, которые достигли высоких результатов в спорте, они достаточно успешны и в других сферах жизни. Причина этому, мне кажется, в том, что спорт учит человека быть целеустремленным и формирует его характер.

Что касается Руслана Джопуа, мне о нем рассказали. Раньше я его не знала. Он отмечает 65-летие, и мне было интересно подготовить о нем репортаж. Изначально мы планировали сделать очерк, как мы это обычно делаем о знаменитых людях, но из-за того что не хватало кадров, записали интервью. Нередко бывает, что задаешь человеку вопросы, а он отвечает коротко, однозначно. А Руслан Джопуа оказался безумно интересным собеседником, он сам затрагивал различные темы. Видно, что у него богатый жизненный опыт, его очень интересно было слушать.

— Когда ты с кем-то из близких, друзей или коллег делишься о своей работе, какие интересные, необычные или же забавные случаи ты рассказываешь?

— Самые интересные съемки были в Очамчыре, где проводились соревнования по джиппингу. Мне надо было записать несколько стендапов, но для того чтобы получилось интересно, мы поехали в самую гущу событий. Мы с оператором находились посреди леса, по колено в грязи, из которой мы пытались выбраться, сапоги застревали в этой грязи. Испачканные, но счастливые, мы кое-как выбрались. В итоге, у нас получился один из самых хороших репортажей.

Также вспоминаю бои без правил (Международный турнир по версии OFS - ред.), которые проходили в Сухуме в 2016 году. Тогда в Абхазию приехал чемпион по грепплингу Джефф Монсон, и мне нужно было взять у него интервью, но я боялась. Он очень грозно выглядит, но оказался хорошим и даже милым человеком. Помню, он рассказал, что ему понравилась наша национальная кухня.

Когда делюсь с кем-то о работе, конечно, не могу не вспомнить Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, который проходил у нас в Абхазии. Это было ужасно сложно и интересно. Мы почти не спали все эти дни. Снимали все игры, возвращались на работу и подготавливали репортажи, и так каждый день. Но эта одна из самых интересных практик за все время.

— Как ты считаешь, какие времена сегодня переживает абхазская спортивная журналистика? Хватает ли специалистов в этой сфере, комментаторов, есть ли у нас журналисты, которые погружены в мир спорта и хорошо в нем разбираются?

— Если честно, я пока не считаю себя хорошим спортивным журналистом. Я разбираюсь во всем понемногу.

Что касается специалистов, думаю, в Абхазии достаточно таких людей, и не могу не назвать тех, кто стоял у истоков абхазской спортивной журналистики и продолжает это дело, – Энвер Арджения, Мадина Бганба, Адгур Гунба.

У нас есть хорошие учителя, у которых можно многому научиться, и поэтому, я думаю, что перспективы в этом направление есть. Конечно, хотелось бы, чтобы больше молодых ребят и девочек после учебы в вузах устраивались на работу и занимались бы спортивными темами.

— Адгур Гунба, который вел передачу "Аспорт Адунеи" еще до тебя, сегодня комментирует футбольные матчи на абхазском языке, что не может не радовать. А ты пробовала?

— Я не пробовала, но хочу отметить, что Адгур - уникальный человек, он во всем хорошо разбирается – спорт, журналистика, поэзия. Он также отлично разбирается в конном спорте и делает обзоры. Комментировать матчи я не пробовала, но, думаю, это очень сложно. Наверное, в будущем попробую.

— Если у тебя это получится, насколько я знаю, ты будешь первой в Абхазии девушкой, которая будет комментировать футбольные матчи. В любом виде спорта много терминов. Все ли они переведены на абхазский язык и возникают ли с этим сложности, так как передача твоя выходит именно на этом языке?

— Трудности, конечно, возникают, но нам очень помогает словарь абхазских спортивных терминов, автор которого Анатолий Хеция. В остальном нам помогают наш замечательный редактор Элеонора Когония и наш коллега Адгур Гунба.

— На АГТРК было много передач о традиционных абхазских спортивных играх, к примеру, об "ахылпахас", "мцы-мца", "аимцакьачара", "ахтарпа-хумарра". Почему о них забыли у нас, почему в них не играют сегодня?

— Все зависит от того, насколько они разрекламированы у нас. Я думаю, что в будущем они будут развиваться, так как уже сейчас о них много говорят. Это очень интересные и зрелищные виды спорта. Мы как-то снимали репортаж о школьной спартакиаде, и тренеры рассказали, что ребята слабо проявили себя в этих видах спорта.

— Слабо проявили по какой причине? Не хватило сил или потому что нет практики?

— Думаю и то и другое. Чтобы были результаты, нужно хотя бы несколько раз потренироваться. Например, соревнования по стрельбе из лука прошли очень хорошо, потому что ребята занимаются. Многие из них даже своими руками изготовляют лук, стрелы. Я думаю и другие наши традиционные виды спорта будут интересны молодым, если их занять этим. Тем более для этого не нужен дорогостоящий инвентарь.

— На твой взгляд, какой вид спорта в Абхазии наиболее быстроразвивающийся, а какой, возможно, на стадии угасания? © Foto / Федерация футбола Абхазии Абхазия взяла "бронзу" на ЧЕ ConIFA-2019

— Не могу сказать, что угасает, но у нас плохо развивается легкая атлетика. В первую очередь из-за отсутствия площадок. На сегодняшний день базовыми видами спорта во всем мире признаны легкая атлетика, гимнастика и плавание. К сожалению, именно эти виды у нас плохо развиты. Это очень огорчает. Есть секции по плаванию, но они работают только в летний период. Я считаю, что они должны работать круглый год. Такая же ситуация с легкой атлетикой. Помимо площадок, нужен специальный инвентарь. А самый развивающийся у нас, конечно же, футбол.

— Астанда, пожалуйста, назови троих лучших абхазских спортсменов, на твой взгляд.

— Безусловно, это призер Олимпийских игр по метанию копья Саида Гунба, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Царгуш и, конечно же, наш знаменитый футболист Ахрик Цвейба.

— Планируешь ли ты связать свою жизнь со спортивной журналистикой или, возможно, ты перепрофилируешься?

— Мне нравится то, чем я занимаюсь, хочу развиваться в этом направлении, но что меня ждет в будущем, я не знаю.