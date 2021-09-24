Укрупнение школ и неурожай цитрусовых: интервью главы Сухумского района

В этот четверг в гостях у Sputnik Абхазия был глава администрации Сухумского района Алхас Читанава. Беседовала с ним Наала Мукба.

– Алхас Заурович, в первую очередь хочется поговорить о потенциале района, как вы его оцениваете, каковы перспективы?

– Если говорить о потенциале района, то в первую очередь нужно иметь в виду его расположение. Это географическая середина Республики Абхазия, учитывая логистику, если на территории района будут развиваться определенного рода производства, это было бы удобно. Как известно, район имеет береговую полосу, железнодорожную полосу, много очень отводных путей, которые могли бы положительно сказаться, если в районе было бы налажено производство, сортировка товаров.

– Мы говорим о потенциале района, на территории Сухумского района есть нефункционирующие туристические объекты, есть ли планы по их восстановлению? Часто ли обращаются инвесторы?

– На сегодняшний день нет проектов, которые можно обсуждать, и которые могут иметь возможность реализации. Если говорить об объектах туриндустрии, на территории Сухумского района было много объектов всесоюзного значения. В то время, когда они функционировали, были на достаточно высоком уровне даже по меркам Советского Союза. Проблема инвестиций – это проблема, которую отдельно взятый район решить не может.

В целом по республике вопрос инвестирования идет достаточно вяло, это сопряжено как с объективными, так и субъективными причинами. Поэтому говорить о том, какие шаги можно предпринять для того, чтобы в отдельно взятом районе привлечь большие инвестиции, сложно. Обстановка вокруг нашей страны, ее частичная признанность, отсутствие каких-либо убедительных гарантий того, что вложенные средства будут оправданы, нет.

– Как обстоят дела с людским потенциалом, они уезжают из района? © Sputnik / Томас Тхайцук Турсезон, инвестпроекты и главная задача: интервью главы Нового Афона

– Относительно Сухумского района я бы не сказал, что они уезжают, ввиду того что могут найти себе заработок в Сухуме. Люди в основном привязаны к столице, поэтому не могу сказать, что наши жители покидают свои дома в поисках заработка, это, скорее, характерно для других районов, которые максимально отдалены от центра. Как не крути, столица – это и финансовый, и деловой центр, соответственно люди стекаются сюда, чтобы иметь возможность содержать себя и свою семью.

Присутствует сезонная миграция, связанная с курортными процессами, которые более развиты в западной части страны. У нас проблема – не отток населения, проблема в том, что наши жители, чьи дети являются школьниками, не хотят учиться в наших школах.

Кто учится в новоафонской школе, кто в сухумских школах, у нас с этим большая проблема. Это никоим образом не вина родителей, они стремятся дать своим детям лучшее образование, как известно, от хорошей жизни никто не бежит, не хватает учителей.

Ребенок, который вырос вне сельской среды, ему уже будет сложно возвращаться и развивать прежний образ жизни. Из-за нехватки учителей есть видение об укрупнении школ. В Сухумском районе у нас 10 школ, общее количество учащихся к 1 сентября у нас было 482 человека. Не бывает полноценного учебного процесса, если в классе несколько человек сидит.

– Налоговая служба опубликовала отчеты за семь месяцев 2021 года. Самый высокий процент выполнения планового задания в Сухумском районе – около 167%. За счет чего? Львиная доля, скорее всего, связана с деятельностью магазина дьюти фри на границе? © Sputnik / Томас Тхайцук Дипломатично: что делает магазин duty free в центре Абхазии

– К сожалению, нехорошо, когда львиная доля – более 50% бюджета – формируется не из объектов налогообложения в сфере производства, а из коммерческих структур, которые занимаются торговлей. Это не показатель развития, но тем не менее имеем то, что имеем, – цифры, которые озвучены.

Львиная доля – это магазин беспошлинной торговли, но и ряд других организаций дали достаточно хорошие показатели, выше того, что ожидалось. Я это связываю с тем, что был хороший туристический сезон, поток людей был достаточно большой, и обороты организаций увеличились.

– Каков прогноз на урожай цитрусовых в этом году, что предусмотрено в целях поддержки крестьян, производителей?

– Что касается государственного сектора, он находится в плачевном состоянии, из тех сельскохозяйственных организаций, которые функционировали, на сегодняшний день работают всего три. Состояние плантаций, их изреженность порой доходит до 80% и выше, поэтому относиться к этому виду деятельности, как к источнику пополнения бюджета, не приходится, об этом говорит практика.

Тем более законодательство в вопросах налогообложения организаций, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью очень лояльное. Кроме земельного налога, который составляет небольшие суммы, отдачи для бюджета нет.

Другое дело – частный сектор, в 90% домовладений занимаются выращиванием цитрусовых культур. Прошлый год был очень урожайным, одним из лучших в послевоенный период. В этом году картина обратная, урожая практически нет.

– Вы один из тех, кто сдал декларацию и отчитался о доходах. Считаете ли вы этот опыт нужным Абхазии?

– Этот опыт, конечно же, нужен, может быть, на сегодня это не имеет такого значения, но мы понимаем, что закон есть, и его нужно исполнять. Мы также должны объективно оценивать все наше законодательство в этой сфере, сколько противоречий и нерешенных вопросов, чтобы говорить, насколько оно эффективно сейчас.

Закон неизбежно даст свой эффект, по истечении времени, когда он перейдет в рабочее состояние, тогда мы получим положительный эффект. Любой руководитель любого уровня должен понимать, что ответственность реальная, и в случае злоупотреблений и нарушения будут последствия.

– Как строите диалог с местным населением?

– Местное население очень интересное и прозорливое. Диалог строится только лишь на принципах честности, говорим то, что можем сделать и не обещаем того, что не можем и ничего не скрываем. Все открыто, секретов нет, на этих принципах и общаемся с людьми.