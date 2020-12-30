Sputnik Аԥсны / Abkhaz
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Производственный календарь Абхазии
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Праздничные нерабочие дни
Праздничные рабочие дни
Памятные рабочие дни
Новый год
Рождество Христово
День сотворения мира, обновления (Ажьырныхуа)
День работника средств массовой информации Республики Абхазия
Международный женский день
День установления Советской власти
День образования профсоюзов Абхазии
День работника налоговых органов
Праздник труда
Пасха
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
День Святого Апостола Симона Кананита
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа
День флага Республики Абхазия
День памяти защитников Отечества
День добровольца
День международного признания независимости Республики Абхазия
День Успения Пресвятой Богородицы (Нанхуа)
День Победы и Независимости
День Вооруженных сил
День памяти жертв политических репрессий
День науки Республики Абхазия
День Конституции
День Святого Апостола Андрея Первозванного
День памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии
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