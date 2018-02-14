Закаляйся, будь здоров: девушка купается в ледяном море

Отважная девушка закаляется в ледяном море. На популярном в сети видео, как оказалось, жительница Актау Зарина Андрюшина. Девушка второй год с утра выходит на пробежку, а потом погружается в воду. Как оказалось, девушке ледяная вода не помеха.
Ледяная морская вода не помеха - девушка погрузилась в море после пробежки.
Отважная девушка закаляется в ледяном море. На популярном в сети видео, как оказалось, жительница Актау Зарина Андрюшина. Девушка второй год с утра выходит на пробежку, а потом погружается в воду. Как оказалось, девушке ледяная вода не помеха.
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