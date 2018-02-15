Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:
• 2 стакана муки
• 3 куриных яйц
• Сахар 100 грамм
• Масло 2 ст л
• 2 стакана молока
• 1 ч ложка соли
Приготовление:
Отделите желтки от белков, разотрите белки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавьте соль и масло.
Осторожно всыпьте муку и размешайте до однородной массы, чтобы не осталось комочков. Тесто по этому рецепту получается нежным, тонким и эластичным.
Раскаляем сковороду, обжариваем блинчики до румяного цвета. Ешьте блины сразу, пока они горячие, со сметаной, медом, сгущенкой, вареньем или любыми другими начинками, которые вам нравятся.