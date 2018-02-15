Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины

Процесс приготовления блинов довольно длителен, поэтому многие хозяйки предпочитают печь просто и быстро. Жарим обыкновенные блины, которые можно подать с различными начинками.

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:

• 2 стакана муки

• 3 куриных яйц

• Сахар 100 грамм

• Масло 2 ст л

• 2 стакана молока

• 1 ч ложка соли

Приготовление:

Отделите желтки от белков, разотрите белки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавьте соль и масло.

Осторожно всыпьте муку и размешайте до однородной массы, чтобы не осталось комочков. Тесто по этому рецепту получается нежным, тонким и эластичным.

Раскаляем сковороду, обжариваем блинчики до румяного цвета. Ешьте блины сразу, пока они горячие, со сметаной, медом, сгущенкой, вареньем или любыми другими начинками, которые вам нравятся.