Экипажи А-50У наводят истребителей-перехватчиков на "противников"

Экипажи самолетов А-50У отработали наведение истребителей-перехватчиков на воздушные цели. Роль противника выполняли экипажи новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ. Их задачей был прорыв системы ПВО и условное уничтожение наиболее значимых объектов. В воздух поднимались дежурные экипажи истребителей МиГ-31БМ, которые получали координаты движения самолетов условного противника непосредственно в воздухе от боевого расчета самолета А-50У. Смотрите захватывающее видео о том, как проходили учения в небе.