Экипажи А-50У наводят истребителей-перехватчиков на "противников"

В рамках соглашения по сотрудничеству и взаимодействия между министерством образования и науки и Союзом боевых искусств Абхазии в республике проводится серия мастер-классов трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дмитрия Билозерчева.

Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра к востоку от кратера - это извержение на рекордную в этом году высоту, заявили в Национальном агентстве по вулканологии. Пепел не достиг до населенных пунктов.