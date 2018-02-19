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Экипажи А-50У наводят истребителей-перехватчиков на "противников"

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© Youtube/Минобороны РФ

Летчики Минобороны России в рамках учения отработали задачи контроля воздушного пространства, обнаружения воздушных целей при массированном авиационном ударе условного противника и наведения истребителей-перехватчиков на самолеты противника.

Экипажи самолетов А-50У отработали наведение истребителей-перехватчиков на воздушные цели. Роль противника выполняли экипажи новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ. Их задачей был прорыв системы ПВО и условное уничтожение наиболее значимых объектов. В воздух поднимались дежурные экипажи истребителей МиГ-31БМ, которые получали координаты движения самолетов условного противника непосредственно в воздухе от боевого расчета самолета А-50У. Смотрите захватывающее видео о том, как проходили учения в небе.

 




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Экипажи А-50У наводят истребителей-перехватчиков на "противников"
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