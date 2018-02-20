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Друг в беде не бросит: как колумбийская собака усыновила обезьяну-капуцина

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© Youtube/World News

Настоящая дружба зарождается в самый тяжелый момент жизни, как случилось в жизни колумбийской собаки и обезьяны-капуцин. Материнский инстинкт собаки, ранее лишившаяся своих щенят, помог осиротевшей обезьянке выжить.

Полиция Картахена была вынуждена забрать себе малыша обезьяны-капуцин, которую браконьеры разлучили с семейством. Житель района Олейя Эррера подпустила к обезьяне собаку, недавно лишившуюся пяти щенков. Собака стала ухаживать за маленькой обезьянкой и кормить ее своим молоком. Спустя месяцы, люди решили вернуть обезьяну в ее природную среду, однако, и собака и капуцин реагировали на приближение к ним людей весьма агрессивно.

Сотрудники местных органов по защите экологии взяли под стражу животных, чтобы еще раз попытаться вернуть обезьяну  в дикую природу, однако, эксперты заявили, что животных пока не следует разлучать. Экологи уверены, что обезьяна не знает, как жить в дикой природе, более того, может быть отвергнута сородичами. 

Обезьяны-капуцины являются жертвами торговли на черном рынке. А эта обезьяна оценивается в 4,5 миллиона колумбийских песо (1575 долларов США). Таким образом, колумбийская собака и обезьяна-капуцин остались жить дружно вместе, как именно они это делают, смотрите на видео.




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