17:02 21 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Мультимедиа

Как Магеллановы пингвины преодолевают огромное расстояние

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

Многотысячная стая магеллановых пингвинов преодолевают огромное расстояние, чтобы попасть на остров Пунта-Томбо.

Магеллановы пингвины названы в честь первооткрывателя мест обитания этих пингвинов Фернандо Магеллана. Птицы мигрируют на остров Пунта-Томбо ежегодно, где находят себе пару и создают семьи. Эти птицы однолюбы и остаются верны друг другу долгие годы. А когда самка откладывает яйца, их высиживают оба родителя. В это время года поток туристов увеличивается в разы — желающих понаблюдать за семейной жизнью пингвинов немало. Смотрите на видео, как магеллановы пингвины ведут себя в особый период своей жизни.

 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Закрытие школ на карантин
    Большая перемена

    Карантин в школах и детских садах Северной Осетии продлен до 26 февраля по причине продолжающейся эпидемии гриппа и ОРВИ.

  • Нефтяной насос в Баку, фото из архива
    Франц-газ

    Французская компания Total назвала время, когда планирует начать добычу газа на азербайджанском месторождении "Абшерон".

  • Ярослав Лисоволик
    Явный лидер

    Главный экономист Евразийского банка развития рассказал, как Армении удалось стать лидером ЕАЭС по темпам экономического роста.

  • Ключи от квартиры
    Твори добро

    Гражданка России, пожелавшая остаться неизвестной, купила дом для многодетной семьи из казахстанского города Уральска.

  • Архивное фото депутата ЖК 6 созыва Асылбека уулу Дамирбека от фракции Кыргызстан во время заседания
    Дело "шьют"!

    Sputnik выяснил, сколько лет лишения свободы грозит арестованному в Казахстане депутату кыргызского парламента.

  • Оформление паспортов
    Русские идут!

    Депутатами местных советов в Беларуси стали более 20 граждан России – большинство из них прошли в сельские советы.

  • Шпроты KAIJA
    Шпротодефицит

    На латвийский рыбный завод Kaija, которому разрешили поставку продукции в Россию, не идут работники – что не устраивает потенциальных сотрудников шпротной отрасли?

  • XX съезд Компартии Литвы, архивное фото
    Охота на "ведьм"

    Консерваторы литовского Сейма призвали принять меры и законодательно признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией".

  • Военная техника НАТО, архивное фото
    Оружие как предчувствие

    Военный обозреватель Sputnik задался вопросом: зачем нейтральной Молдове нужно летальное оружие НАТО.

  • Сарезское озеро на Памире, архивное фото
    Плотина на замке

    Спасатели Таджикистана опровергли заявления ЧС афганской провинции Бадахшан о прорыве плотины на озере Сарез и последовавшем за этим стихийном бедствии.

  • Биткоин
    Биткоин в законе

    В Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.

  • Пикет у ворот мясокомбината в Раквере
    Мясной бунт

    Перед штаб-квартирой концерна HKScan в Финляндии пройдет пикет поддержки забастовщиков Раквереского мясокомбината, являющегося "дочкой" концерна.

  • Закрытие школ на карантин
    Большая перемена

    Карантин в школах и детских садах Северной Осетии продлен до 26 февраля по причине продолжающейся эпидемии гриппа и ОРВИ.

  • Нефтяной насос в Баку, фото из архива
    Франц-газ

    Французская компания Total назвала время, когда планирует начать добычу газа на азербайджанском месторождении "Абшерон".

  • Ярослав Лисоволик
    Явный лидер

    Главный экономист Евразийского банка развития рассказал, как Армении удалось стать лидером ЕАЭС по темпам экономического роста.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
Тренировка охранных собак в Пекине
Посетители Олимпиады в Корее могут попробовать черное мороженое
Черное мороженое: экзотика корейской Олимпиады
Долгожители Абхазии
Кому за сто: старейшины Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia