Как Магеллановы пингвины преодолевают огромное расстояние

Магеллановы пингвины названы в честь первооткрывателя мест обитания этих пингвинов Фернандо Магеллана. Птицы мигрируют на остров Пунта-Томбо ежегодно, где находят себе пару и создают семьи. Эти птицы однолюбы и остаются верны друг другу долгие годы. А когда самка откладывает яйца, их высиживают оба родителя. В это время года поток туристов увеличивается в разы — желающих понаблюдать за семейной жизнью пингвинов немало. Смотрите на видео, как магеллановы пингвины ведут себя в особый период своей жизни.