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Ди Каприо, не переживай: как якутские спортсмены доказали стойкость к морозам

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© RUPTLY.

Голливудская звезда и экологический активист Леонардо Ди Каприо всерьез обеспокоился сильными морозами в Якутии, о чем неоднократно писал на своей страниц в сети Instagram. В Якутске решили "успокоить" звезду, и доказать, что их жизни ничего не угрожает.

Отважные воспитанники одной из школ единоборств в Якутске, раздевшись по пояс, на улице облились ледяной водой, но прежде обратились к Леонардо Ди Каприо с просьбой не переживать из-за рекордных холодов в Республике Саха, сообщает РИА Новости. Обращение детей – ответ на опубликованный в Instagram тревожный пост актера.

Ранее Ди Каприо был обеспокоен и морозами в Оймяконе. Там в одну из ночей температура опустилась до минус 62°C. На своей страничке, ссылаясь на местных жителей, он пишет "таких морозов не было уже 15 лет". Ди Каприо уверен, что изменение климата несет реальную угрозу для жизни людей и уклада общества. Смотрите на видео, как холода якутчанам не помеха.




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