Квадракоптер-снегоуборщик: как это работает

В Бишкеке находчивый "хозяин" квадракоптера раскрыл новые возможности техники. "Рожденный" летать, как оказалось, неплохо умеет убирать снег. Смотрите на видео, как это работает.
Высший уровень адаптации - квадракоптер вместо снегоуборочной машины.
В Бишкеке находчивый "хозяин" квадракоптера раскрыл новые возможности техники. "Рожденный" летать, как оказалось, неплохо умеет убирать снег. Смотрите на видео, как это работает.
Кандидату филологических наук, поэту Владимиру Анкваб 23 февраля исполнилось бы 90 лет.
Голливудская звезда и экологический активист Леонардо Ди Каприо всерьез обеспокоился сильными морозами в Якутии, о чем неоднократно писал на своей страниц в сети Instagram. В Якутске решили "успокоить" звезду, и доказать, что их жизни ничего не угрожает.
Люди, живущие вокруг американской базы ВВС Лажеш на Азорских островах (Португалия), страдают раковыми заболеваниями, как предполагается, из-за загрязнения окружающей среды. По этой же причине ни одному фермеру не удалось ничего вырастить на этой почве.
Великая Отечественная война длилась 1418 дней, агитационная борьба активно велась с помощью работ советских графиков.
Известному юристу, правозащитнику, депутату первого парламента Абхазии Зурабу Ачба 23 февраля исполнилось бы 68 лет.
Абхазскому поэту, лектору АГУ, кандидату филологических наук Владимиру Анкваб 23 февраля исполнилось бы 90 лет.
Реализация первой криптовалюты "петро", поддержанной нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.