ConIFA и молодежь: Кварацхелия рассказал о Чемпионате Абхазии по футболу

Юбилейный чемпионат Абхазии по футболу стартует во вторник 28 февраля в Гагре и откроют его футбольные клубы "Гагра" и "Самурзакан", рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия президент Федерации футбола Джума Кварацхелия.
"25-ый юбилейный чемпионат будет коротким и завершится в мае этого года, а 26-ой начнется осенью. В чемпионате участвует семь команд, к которым осенью присоединится еще три команды. Это связано с определенными финансовыми сложностями у этих клубов", — объяснил Кварацхелия.
Решение провести короткий чемпионат, уточнил Кварацхелия, связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу по версии ConIFA, который пройдет в Лондоне в мае 2018 года.