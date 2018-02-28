ConIFA и молодежь: Кварацхелия рассказал о Чемпионате Абхазии по футболу

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с участием президента Федерации футбола республики Джумы Кварацхелия, который рассказал о 25-ом, Юбилейном чемпионате по футболу.

Юбилейный чемпионат Абхазии по футболу стартует во вторник 28 февраля в Гагре и откроют его футбольные клубы "Гагра" и "Самурзакан", рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия президент Федерации футбола Джума Кварацхелия.

"25-ый юбилейный чемпионат будет коротким и завершится в мае этого года, а 26-ой начнется осенью. В чемпионате участвует семь команд, к которым осенью присоединится еще три команды. Это связано с определенными финансовыми сложностями у этих клубов", — объяснил Кварацхелия.

Решение провести короткий чемпионат, уточнил Кварацхелия, связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу по версии ConIFA, который пройдет в Лондоне в мае 2018 года.

Подробнее о прошедшей пресс-конференции читайте здесь>>