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Как в США медвежатам помогли покинуть мусорный контейнер

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Associated Press

Медвежат, застрявших в мусорном баке, спасали сотрудники американского курорта.

В американском городе Лутсен (штат Миннесота) два медвежонка застряли в мусорном контейнере. Мохнатых обнаружила сотрудница курорта Cascade Vacation Rentals, когда утром вышла выбрасывать мусор. Сначала медвежат почти два часа пытались выманить из контейнера, но они не хотели выбираться. Работники курорта тогда решили сделать лестницу из старой кровати и опустили ее к зверям. После этого люди стали стучать по стенкам контейнера, и медвежата выкарабкались наружу и убежали в лес. Очевидцы сказали, что мама-медведица все это время находилась неподалеку и ждала, пока ее детенышей вызволят.

 

 




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