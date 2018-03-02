Крупнейшая из всех рыб: как живется китовой акуле

Китовая акула - это крупнейшая из всех акул. Максимальная ее длина – 20 метров.

Китовая акула в среднем весит около 18 тонн, а ее средний размер – от 6 до 16 метров. Китовая акула относится к вымирающим видам. В отличие от своих сородичей, она не хищник. Она питается мальками и планктоном. Чаще всего ученые обнаруживают китовых акул возле Галапагосских островов.

Ученый Алекс Херн говрит:" Галапагосский морской заповедник – фантастическое место для ученых, это колыбель эволюции. И это – один из последних оставшихся оплотов этих огромных молотоголовых акул. Здесь здоровая природная экосистема. Несмотря на размеры, эти акулы крайне уязвимы".

Единственная защита от хищников – очень толстая и прочная кожа. Популяция китовых акул постепенно сокращается из-за промыслового лова и недостатка корма.