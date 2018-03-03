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На виражах: как современный Карлсон встал на лыжи

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Уникальный персонаж появился в испанской Лериде.

Лыжник с пропеллером прокатился по заснеженным улицам города, что само по себе явление редкое. Мужчина прикрепил устройство к спине и покорил импровизированную трассу.  Такой персонаж появился в испанской Лериде. Мужчина прикрепил устройство к спине и покорил импровизированную трассу. Долго так развлекаться у изобретателя не получится. В Лериде больше 10 градусов тепла. При такой температуре вряд ли снег пролежит долго.
Оригинальное средство передвижения зимой придумал житель Барнаула. Местный житель смастерил самодельный вездеход из деталей «Волги». Мощность двигателя у вездехода – 85 лошадиных сил, объем- 2,4 л. Конструктор свое изобретение использует только в суровые зимние дни.




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