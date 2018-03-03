Как мужчина спасал собаку провалившуюся под лед озера

Вой провалившейся собаки услышали отдыхавшие неподалеку люди. Люди сразу поспешили на помощь. Самый отважный мужчина сразу раздевшись, окунулся в ледяную воду, чтобы спасти животное. Смотрите на видео, как ему удалось спасти беззащитное животное.
Собака провалилась под лед озера в провинции Британская Колумбия.
Вой провалившейся собаки услышали отдыхавшие неподалеку люди. Люди сразу поспешили на помощь. Самый отважный мужчина сразу раздевшись, окунулся в ледяную воду, чтобы спасти животное. Смотрите на видео, как ему удалось спасти беззащитное животное.
Великий пост в 2018 году начался 19 февраля и продлится в этом году до 7 апреля — ровно 48 дней
Зодчий из Гудауты Игорь Смыр завершает работы по строительству исторического архитектурного комплекса в виде корабля и мемориала в честь защитников Абхазии из поселка Алгыт села Лыхны, павших в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годах.
Уникальный персонаж появился в испанской Лериде.
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция по итогам участия ТПП Абхазии в международной туристической выставке "Holliday World Top Gastro & Hotel" в Праге, которая прошла с 15 по 18 февраля 2018 года.
Архитектор из Гудауты Игорь Смыр продолжает украшать любимый город работами, которые отражают различные периоды истории Абхазии.
По сообщению очевидцев, автомобили "Лада Приора" и "Лада Гранта" столкнулись лоб в лоб.
В Минобороны также отметили, что в течение дня подписано соглашение о присоединении населенного пункта Бассале в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.
Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.
Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.
Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.
Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.
Эксперты озабочены тем, что в Кыргызстане стали хуже говорить по-русски: в некоторых регионах он почти не используется.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости упорно отстаивать интересы страны в ЕАЭС: "Даже цемент продать не можем!"
Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.
В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.
Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон станет героем эссе, которые старшеклассники будут писать в рамках школьной программы.
Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны – раньше перевозчикам было необходимо получать специальное разрешение.
Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.
Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.
Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.
Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.