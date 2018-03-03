Как мужчина спасал собаку провалившуюся под лед озера

Вой провалившейся собаки услышали отдыхавшие неподалеку люди. Люди сразу поспешили на помощь. Самый отважный мужчина сразу раздевшись, окунулся в ледяную воду, чтобы спасти животное. Смотрите на видео, как ему удалось спасти беззащитное животное.