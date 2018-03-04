Это надо видеть: семь "шедевров" музеев восковых фигур

Своих копий — восковых фигур, удостаиваются только знаменитые люди, вместе с тем, порой становятся жертвами "шедевров" неумелых мастеров. BBC сделал подборку фото самых непохожих на своих обладателей, восковых фигур.
В мире множество музеев восковых фигур, которые славятся своими неотразимыми копиями фигур известных личностей. Но, как оказалось, не всегда у музеев получается "звездно".
Своих копий — восковых фигур, удостаиваются только знаменитые люди, вместе с тем, порой становятся жертвами "шедевров" неумелых мастеров. BBC сделал подборку фото самых непохожих на своих обладателей, восковых фигур.
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