Это надо видеть: семь "шедевров" музеев восковых фигур

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Память Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере После продолжительной болезни первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года. 79

Традиции и время: абхазские сказки Ардашеса Овсепяна Молодой писатель Ардашес Овсепян презентовал книгу абхазских сказок "Приключение Шараха". О том, что вдохновила писателя создать сборник рассказов, о переводе сказок на абхазский язык и образе сухумчанина, читайте в интервью Асиды Квициния. 77