Мир в руках женщин

Особенное такси, принципиально отличающееся от традиционного, появилось в Абхазии в декабре 2017 года. "Революционерами" в этой сфере услуг стали Гульнара Сбитнева и Альбина Сангулия из Сухума, которые открыли столичное "женское такси".

Зачем видеооператору нитки и иголки, почему не красится на работе и не ищет потенциальных женихов, кто засматривается на ее зубы и о том, как увлечение стало работой, рассказала единственная в Абхазии женщина-оператор свадеб Кама Гунба.