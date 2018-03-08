Женщина может реализовать себя в самых различных сферах – политике, экономике, культуре, авиации, но всегда женщина остается мамой и хранительницей очага.
Мир в руках женщин. И это сказано неспроста. Женщина стоит во главе мироздания. В первую очередь, потому что она дает новую жизнь.
Женщина может реализовать себя в самых различных сферах – политике, экономике, культуре, авиации, но всегда женщина остается мамой и хранительницей очага.
Конкурс профессионального мастерства "Макияж под камуфляж" прошел в преддверии Международного женского дня в Ракетных войсках стратегического назначения России.
Среди женщин стало популярно жесточайшим образом бороться за лидерские позиции.
Абхазские женщины всегда были не просто представительницами слабого пола. Часто они вместе со своими отцами, братьями и мужьями становились на защиту Родины, решали важные вопросы и вносили вклад в развитие страны наравне с мужчинами.
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил российских женщин с Международным женским днем.
Делегация Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства впервые прибыла с рабочим визитом в Абхазию 7 марта.
Особенное такси, принципиально отличающееся от традиционного, появилось в Абхазии в декабре 2017 года. "Революционерами" в этой сфере услуг стали Гульнара Сбитнева и Альбина Сангулия из Сухума, которые открыли столичное "женское такси".
Зачем видеооператору нитки и иголки, почему не красится на работе и не ищет потенциальных женихов, кто засматривается на ее зубы и о том, как увлечение стало работой, рассказала единственная в Абхазии женщина-оператор свадеб Кама Гунба.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.
Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.
Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.
В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.
В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".