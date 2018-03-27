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Память жертв пожара в Кемерово почтили в Абхазии

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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (24)
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  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
  • Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Траурный митинг состоялся у здания посольства России в Абхазии

25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека.

В Абхазии у здания посольства России в республике состоялся митинг памяти жертв пожара в торговом центре в Кемерово. Более сотни людей с цветами, свечами, мягкими игрушками и записками пришли к зданию посольства в знак скорби.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (24)



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Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
Память жертв пожара в Кемерово почтили в Абхазии
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