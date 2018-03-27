Память жертв пожара в Кемерово почтили в Абхазии

В Абхазии у здания посольства России в республике состоялся митинг памяти жертв пожара в торговом центре в Кемерово. Более сотни людей с цветами, свечами, мягкими игрушками и записками пришли к зданию посольства в знак скорби.
25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека.
В Абхазии у здания посольства России в республике состоялся митинг памяти жертв пожара в торговом центре в Кемерово. Более сотни людей с цветами, свечами, мягкими игрушками и записками пришли к зданию посольства в знак скорби.
Следственный комитет России проводит работы на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.
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Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших, провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, встретился с инициативной группой граждан.
Владимир Путин рано утром во вторник прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека. У посольства России в Абхазии сегодня жители республики оставляли цветы, записки и детские игрушки.
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Армянские ученые работают над новыми веществами против болезней Паркинсона и Альцгеймера.