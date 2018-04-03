"Фестивалим!": открытие кинофорума в Сухуме

В Абхазии со 2 по 6 апреля будет проходить Сухумский международный кинофестиваль.

Накануне вечером в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера прошла церемония открытия.

По красной ковровой дорожке перед РУСДРАМом прошли участники фестиваля и приглашенные гости.

На фестивале свои короткометражные фильмы представили 32 молодых режиссера из Абхазии, России, СНГ, Западной Европы, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана и других стран.

Каждый день с 3 по 5 апреля в РУСДРАМе будут идти два конкурсных показа фестиваля, первый блок показывается в 12:00, второй конкурсный блок в 17:00, в каждом блоке по 5-6 короткометражных фильмов из разных стран.

3 апреля в 21:30 будет показан фильм "Коробка" и 4 апреля в 21:30 покажут фильм "Хороший мальчик" – победитель "Кинотавра" 2016 года.

Генеральный информационный партнер Сухумского международного кинофестиваля информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.

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