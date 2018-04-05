Истребители-перехватчики МИГ-31 дозаправляются в ночном небе над Камчаткой

Дозаправка самолетов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7000 метров при скорости около 500 километров в час. Ночная дозаправка является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей.
Летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота впервые осуществили ночную дозаправку в воздухе, отработав полеты экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Дозаправка самолетов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7000 метров при скорости около 500 километров в час. Ночная дозаправка является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей.
Персонаж-талисман стал неотъемлемой частью всех современных чемпионатов мира. Традиция выбирать для мундиаля отдельного маскота зародилась в 1966 году, когда турнир проходил в Англии.
Адвокат матросов "Норда" Дмитрий Щербин показал видео, снятое на борту рыболовецкого судна.
Матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в 11 городах России, одним из городов-организаторов самого главного футбольного турнира станет Саранск
На востоке Москвы произошел пожар в торговом центре "Персей для детей", погиб сотрудник ТЦ, пострадали шесть пожарных.
Российский режиссер Нигина Сайфуллаева провела мастер-класс "Работа с актером: от кастинга до площадки" в рамках Сухумского международного кинофестиваля в четверг 5 апреля.
Почему в горах Абхазии не следует строить горнолыжные курорты, что такое осознанное возвращение в горы и почему там не принято сквернословить, обсудили на СКЛАДЕ. Руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба поделился знаниями об отношении древних абхазов к горам.
Постановление Кабинета Министров Абхазии "О порядке сокращения размеров подлежащих оплате административных штрафов в случае их оперативной оплаты" предполагает снижение размера штрафов за нарушение правил дорожного движения на 50%, в случае если штраф уплачен в течение пяти дней.
Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.
Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.
В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после трагедии в Кемерово при строительстве новых ТРЦ поручил устанавливать детские площадки на нижних этажах.
В Кыргызстане предлагают ограничить расходы населения на торжественные мероприятия и сократить время их проведения.
В Беларуси будут созданы специальные комиссии, которые будут составлять списки "тунеядцев" – это решение утвердил Совет министров республики.
МИД Латвии призвал не обсуждать учебные пуски ракет ВМФ России в Балтийском море из-за их "пропагандистского значения".
Премьер-министр Литвы заявил, что для подтверждения факта причастности России к отравлению Скрипаля нужны "неоспоримые доказательства".
Президент Молдовы Игорь Додон назвал сроки решения проблемы Приднестровья и рассказал о роли в этом Владимира Путина.
В российском Краснодаре на стройплощадке жилого комплекса произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи.
Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана в 2017 году задержали почти пять тысяч нарушителей границы.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна ведет переговоры с США о размещении дополнительных войск и противоракетного комплекса "Патриот".
Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.
Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.
В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.