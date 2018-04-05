Истребители-перехватчики МИГ-31 дозаправляются в ночном небе над Камчаткой

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Выбрать актера: мастер-класс российского режиссера на Сухумском фестивале Российский режиссер Нигина Сайфуллаева провела мастер-класс "Работа с актером: от кастинга до площадки" в рамках Сухумского международного кинофестиваля в четверг 5 апреля. 40

Зона вовлеченности: как традиции и туризм сохранят горную Абхазию Почему в горах Абхазии не следует строить горнолыжные курорты, что такое осознанное возвращение в горы и почему там не принято сквернословить, обсудили на СКЛАДЕ. Руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба поделился знаниями об отношении древних абхазов к горам. 51