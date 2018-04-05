20:44 05 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Мультимедиа

Истребители-перехватчики МИГ-31 дозаправляются в ночном небе над Камчаткой

Получить короткую ссылку
19 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

Летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота впервые осуществили ночную дозаправку в воздухе, отработав полеты экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Дозаправка самолетов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7000 метров при скорости около 500 километров в час. Ночная дозаправка является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • АМС г.Владикавказа объявляет конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики
    Ворота в город

    Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.

  • Арабские туристы в Баку
    Туристический "подгон"

    Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.

  • Церемония освящения памятника Нарекаци в Ватикане (5 апреля 2018)
    Армянский святой

    В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.

  • Посетители в зале детских аттракционов в одном из торговых центров, архивное фото
    Понизить уровень

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после трагедии в Кемерово при строительстве новых ТРЦ поручил устанавливать детские площадки на нижних этажах.

  • Мужчины вносят мясо в зал во время празднования свадьбы. Архивное фото
    Потехе час

    В Кыргызстане предлагают ограничить расходы населения на торжественные мероприятия и сократить время их проведения.

  • Тунеядец
    Граждане тунеядцы

    В Беларуси будут созданы специальные комиссии, которые будут составлять списки "тунеядцев" – это решение утвердил Совет министров республики.

  • Малый ракетный корабль Зелёный дол
    Не обсуждается!

    МИД Латвии призвал не обсуждать учебные пуски ракет ВМФ России в Балтийском море из-за их "пропагандистского значения".

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Какие ваши доказательства?

    Премьер-министр Литвы заявил, что для подтверждения факта причастности России к отравлению Скрипаля нужны "неоспоримые доказательства".

  • Владимир Путин и Игорь Додон, архивное фото
    Решение придет

    Президент Молдовы Игорь Додон назвал сроки решения проблемы Приднестровья и рассказал о роли в этом Владимира Путина.

  • кулак, архивное фото
    Международный конфликт

    В российском Краснодаре на стройплощадке жилого комплекса произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи.

  • Узбекские солдаты на границе Узбекистана и Афганистана
    Нарушают и нарушают

    Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана в 2017 году задержали почти пять тысяч нарушителей границы.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Вашингтоне
    Хотим еще!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна ведет переговоры с США о размещении дополнительных войск и противоракетного комплекса "Патриот".

  • АМС г.Владикавказа объявляет конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики
    Ворота в город

    Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.

  • Арабские туристы в Баку
    Туристический "подгон"

    Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.

  • Церемония освящения памятника Нарекаци в Ватикане (5 апреля 2018)
    Армянский святой

    В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
Саранск - город-организатор Чемпионата мира - 2018
Аксель Витсель о российском футболе и болельщиках
Что делает Россию особенной: бельгийский хавбек Аксель Витсель рассказал, чего ждет от ЧМ
Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
Мраморный клоп и как с ним бороться

Соцсети

Sputnikabkhazia