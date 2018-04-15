Праздник, который всегда с тобой: Париж в объективе Джоанны Леманска

В Японии много одиноких женщин. Специально для того, чтобы обезопасить таких женщин от возможных нападений преступников, жилищная компания "Leo Palace 21", которая владеет и управляет недвижимостью в Токио предлагает приобрести набор под названием "Мужчина за занавеской".