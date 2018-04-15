21:40 15 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Мультимедиа

Праздник, который всегда с тобой: Париж в объективе Джоанны Леманска

Получить короткую ссылку
4 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
  • Джоанна Леманска
Февраль, 2018.

Джоанна Леманска — фотограф польского происхождения, проживающая в Париже. Ее фотозарисовки стали популярны в сети Instagram, после чего девушку заметили мировые арт-галереи.

В подборке Sputnik Южная Осетия — наиболее яркие из работ фотографа.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Полиция
    Полицейская история

    Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Джоанна Леманска
Праздник, который всегда с тобой: Париж в объективе Джоанны Леманска
Тень японского мужчины
Под защитой теневого мужчины: как в Японии оберегают одиноких женщин
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia