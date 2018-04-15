Праздник, который всегда с тобой: Париж в объективе Джоанны Леманска

В подборке Sputnik Южная Осетия — наиболее яркие из работ фотографа.
Джоанна Леманска — фотограф польского происхождения, проживающая в Париже. Ее фотозарисовки стали популярны в сети Instagram, после чего девушку заметили мировые арт-галереи.
В подборке Sputnik Южная Осетия — наиболее яркие из работ фотографа.
В Японии много одиноких женщин. Специально для того, чтобы обезопасить таких женщин от возможных нападений преступников, жилищная компания "Leo Palace 21", которая владеет и управляет недвижимостью в Токио предлагает приобрести набор под названием "Мужчина за занавеской".
Российский проект резолюции, треубющий от Вашигтона, Лондона и Парижа немедленно прекратить агрессию в отношении Арабской республики, а также воздержаться от продолжения военной операции в нарушение Устава ООН и международного права, не был принят Совбезом ООН.
Цай Донфенг из Китая лишилась рук и ног в десятилетнем возрасте из-за абсцесса, начавшегося, по ее словам, из-за приема "неправильного лекарства".
Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска, чтобы выразить поддержку президенту страны Башару Асаду и осудить ракетный удар, который США и присоединившиеся к ним Великобритания и Франция нанесли по Сирии в ночь на субботу.
Когда в Абхазии начнут применять ядохимикаты в борьбе с мраморным клопом и стоит ли опасаться этих препаратов человеку, животным и насекомым в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.
Письмо с предупреждением о готовящихся санкциях в российский МИД передал посол США в Москве Джон Хантсман, сообщила ранее газета "Коммерсант".
Молодежная команда из Абхазии приняла участие в муниципальном турнире интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", который прошел в Сочи 15 апреля.
Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.
В Азербайджане началось строительство автодороги от столицы республики до границы с Россией. Почему возникла необходимость в новой трассе?
Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.
В столице Казахстана безработный мужчина нашел в мусорном баке ювелирные украшения на 7,5 тысяч долларов.
Мэрия Бишкека решает вопрос о переносе Ошского рынка, на котором третий раз за год произошел пожар, за пределы города.
Куда захотел спрятаться президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы не видеть выступление мужской олимпийской сборной по биатлону?
Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.
Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.
Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.
Вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона "заблудился" в тумане во время полета в Пенджикент на празднование Навруза.
Россия и Узбекистан в ближайшее время подпишут соглашение о строительстве атомной станции, сообщил глава "Росатома".
В Эстонии начинает действовать летний скоростной режим – где и с какой скоростью смогут теперь ездить местные автомобилисты?
Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.
В Азербайджане началось строительство автодороги от столицы республики до границы с Россией. Почему возникла необходимость в новой трассе?
Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.