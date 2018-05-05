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Весна в Сухуме: кадры набережной столицы

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Почитать любимый журнал на лавочке в Сухумском парке - занимательное дело.

О том, как жители и гости столицы Абхазии проводят время на набережной Сухума и какие виды отдыха их привлекают смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.

Весна — долгожданное время года. Уставшие от дождей и холодной погода жители столицы Абхазии выходят на набережную и наслаждаются морем, солнцем и общением с близкими людьми.

С потеплением многие жители столицы и гости Сухума устремляются на набережную, кто-то просто пообщаться со своими друзьями, пройтись до памятника махаджирам, посидеть там вдали от всех, почитать книгу или просто подумать. А кто-то со всеми необходимыми предметами для ловли рыбы спешит к причалу.

Во время прогулок по набережной можно увидеть гостей, приехавших в республику из разных континентов: от афроамериканцев до жителей Восточной Азии, которые вместе с местным населением предаются отдыху на набережной. 

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