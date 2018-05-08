14:31 08 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Мультимедиа

"Бессмертный полк" в городах Европы, Америки и Азии

Получить короткую ссылку
Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (10)
2 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik . Danilo Garcia di Meo
Участницы акции "Бессмертный полк" в Риме.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла ежегодная акция "Бессмертный полк" в различных городах Европы, Америки и Азии.

Люди с портретами своих предков, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, прошли по улицам Рима, Барселоны, Мадрида, Вашингтона, Калгари, Лиссабона, Сеула.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (10)



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кража невесты
    "Древний красивый обычай"

    Видеоролик в социальной сети с кражей невесты в Северной Осетии за неполные сутки набрал 37 тысяч просмотров.

  • Легковой автомобиль, в котором были обнаружены пакеты с наркотическими средствами
    Нюх не подвел

    В Азербайджане при проверке автомобиля из Ирана таможенники ничего не обнаружили, но допущенная к машине собака нашла крупную партию наркотиков.

  • Сторонники Никола Пашиняна собираются на площади Республики (8 мая 2018). Еревaн
    Выборы премьера

    Ереванцы снова собираются на площади Республики. На этот раз — в ожидании внеочередного заседания парламента, где ожидается избрание премьер-министра.

  • Здание Службы государственных доходов
    Какие налоги?

    Более 70 тысяч предприятий в Латвии в 2017 году не платили налоги, причем половина из них делают это в течение четырех лет.

  • Строительство Белорусской АЭС в Островце
    Спасибо за заботу!

    Посольство Белоруссии в Литве поблагодарило литовскую сторону за "заботу" о безопасности строящейся БелАЭС.

  • Военный парад в Москве, посвященный 72-й годовщине Победы в ВОВ
    Почетные гости

    Организаторы поездки ветеранов Великой Отечественной войны из Приднестровья в Москву рассказали, кто примет участие в параде на Красной площади.

  • Марихуана, архивное фото
    Большой улов

    Почти полцентнера героина изъяли сотрудники МВД Таджикистана у двух жителей приграничного с Афганистаном города Хорога.

  • Открытие инновационного цифрового полиграфического комплекса
    Стартап по-узбекски

    Во всех регионах Узбекистана появятся центры инновационных идей, разработок и технологий. Их освободят от налогов сроком на пять лет.

  • Возложение венка от Сил обороны Эстонии к монументу Воина-освободителя на военном кладбище в Таллинне
    Дань памяти

    Эстонские военные от имени народа республики почтили память павших во Второй мировой войне, отдав честь и возложив венок к Бронзовому солдату.

  • Кража невесты
    "Древний красивый обычай"

    Видеоролик в социальной сети с кражей невесты в Северной Осетии за неполные сутки набрал 37 тысяч просмотров.

  • Легковой автомобиль, в котором были обнаружены пакеты с наркотическими средствами
    Нюх не подвел

    В Азербайджане при проверке автомобиля из Ирана таможенники ничего не обнаружили, но допущенная к машине собака нашла крупную партию наркотиков.

  • Сторонники Никола Пашиняна собираются на площади Республики (8 мая 2018). Еревaн
    Выборы премьера

    Ереванцы снова собираются на площади Республики. На этот раз — в ожидании внеочередного заседания парламента, где ожидается избрание премьер-министра.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мальчик на праздничном мероприятии в Сеуле, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
"Бессмертный полк" в городах Европы, Америки и Азии
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Чеширская Луна: российский космонавт показал лунный закат
Куда пойти 9 мая в Абхазии
Куда пойти 9 Мая в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia