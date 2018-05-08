"Бессмертный полк" в городах Европы, Америки и Азии

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла ежегодная акция "Бессмертный полк" в различных городах Европы, Америки и Азии.

Люди с портретами своих предков, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, прошли по улицам Рима, Барселоны, Мадрида, Вашингтона, Калгари, Лиссабона, Сеула.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников