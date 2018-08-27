День признания: праздник независимости в Абхазии

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

26 августа Абхазия отметила 10 годовщину признания независимости Абхазии Россией. В этот день на площади Сергея Багапш в Сухуме открылась выставка сельхозпродукции. В ней приняли участие представители всех районов республики.

Вечером праздничные гуляния продолжились концертами и фейерверками.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Под тосты и барабанную дробь: как Абхазия отметила 10 лет признания>>