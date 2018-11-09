Двигайся в такт: зажигательный танец богомолов попал на видео

Богомолы — известные в природе танцоры. В период ухаживания самец насекомого устраивает целые представления. Чувству ритма богомола могут позавидовать и профессиональные танцоры.
Смотрите на видео, как ритмично умеют двигаться богомолы.
Богомолы — известные в природе танцоры. В период ухаживания самец насекомого устраивает целые представления. Чувству ритма богомола могут позавидовать и профессиональные танцоры.
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Госавтоинспекция Южной Осетии направила в парламент законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали злоумышленников, похитивших участок железной дороги республиканского значения.
Кассационный суд Армении усомнился в объективности решения об отмене ареста экс-президента страны Роберта Кочаряна, пишут СМИ.