Двигайся в такт: зажигательный танец богомолов попал на видео

С 2019 года в Абхазии заработает целевая программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан". Как давно многодетные семьи ждали этой помощи, поможет ли программа решить их главную проблему и кто может претендовать на эту безвозмездную государственную поддержку, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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