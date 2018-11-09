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Двигайся в такт: зажигательный танец богомолов попал на видео

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Смотрите на видео, как ритмично умеют двигаться богомолы.

Богомолы — известные в природе танцоры. В период ухаживания самец насекомого устраивает целые представления. Чувству ритма богомола могут позавидовать и профессиональные танцоры.



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