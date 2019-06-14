"Концерт" на сухумском рынке: как началось утро для продавцов

Утро 14 июня для работников сухумского рынка началось неожиданно и весело, к ним пришел музыкант, исполнивший знаменитые песни.

Необычную картину можно было наблюдать на сухумском рынке сегодня утром. Вместо того чтобы предлагать покупателям различные товары, продавцы пели "Миллион алых роз" и другие знаменитые песни.

Веселье для сотрудников рынка и прохожих устроил уличный музыкант. На "концерт" собрались не только сотрудники рынка, но и многочисленные покупатели, которые с удовольствием снимали происходящее на свои гаджеты.

Некоторые продавцы не удержались и начали танцевать под любимые песни, обеспечив себе хорошее настроение на весь рабочий день.