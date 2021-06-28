Укрепление береговых линий Амура

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Военнослужащие ВВО и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища продолжают оказывать помощь жителям Благовещенска, пострадавшим в результате паводка.
К этому моменту береговую линию реки Амур укрепили мешками с песком, общая протяженность защитного сооружения превысила три километра.
Работы ведутся также в поселке Владимировка, селах Верхнеблаговещенское, Гродеково и других. При выполнении задач мобильные отряды взаимодействуют с региональным межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.