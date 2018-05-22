Звезды футбола взорвут Instagram фотографиями "Ростов Арена"

Стадион "Ростов Арена" впечатляет с первого взгляда. Огромное белоснежное сооружение кажется невероятно легким, воздушным и совершенно естественным на берегах величественного Дона. Министр спорта Самвел Аракелян проводит для нас экскурсию с нескрываемой, абсолютно заслуженной гордостью.

После экскурсии и восторженного щупанья газона нашли время поговорить о физкультурном буме в Ростове-на-Дону, наследии чемпионата и привередливых звездах футбола, критикующих все подряд в своих инстаграмах и твиттерах.