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Наивные путешественники: вне игры

Что делать болельщику без билета на стадион?

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Подробности о Фестивале болельщиков на набережной Волгограда

Билетов на матчи чемпионата мира по футболу гораздо меньше числа желающих наблюдать за игрой любимой команды. Но не переживайте! Местные комитеты по подготовке и проведению ЧМ-2018 позаботились и об этом. Например, в Волгограде на центральной набережной, самом популярном месте среди местных жителей, весь месяц проведения чемпионата будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA. Игры на большом экране, концерты и культурные мероприятия — целый месяц и совершенно бесплатно! А если в Волгограде вы гость и задержались только на время игры своей команды, то и для вас организованы отдельные программы. Скучать точно не придется.




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