"Самара Арена": неопознанный летающий объект

Стадион расположен на самой высокой точке Самары и стал первым объектом, который привлек наше внимание еще до знакомства с городом. Увидели мы его с шоссе, по дороге из аэропорта Курумоч. Больше всего стадион похож на инопланетный космический корабль — огромный купол визуально не соединен с землей, и создается ощущение парящего в воздухе объекта. Но космический дизайн далеко не единственная высокотехнологичная особенность "Самары Арены". Достаточно сказать, что у трибун есть обогрев и все места находятся под крышей, а вмещает сооружение 45 тысяч зрителей.