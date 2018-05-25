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Наивные путешественники: вне игры

Чем Екатеринбург удивит болельщиков – рассказывает губернатор

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Губернатор Евгений Куйвашев о готовности Екатеринбурга к приему гостей чемпионата мира

Екатеринбург полностью готов к чемпионату мира по футболу: на стадионе прошли тестовые игры, спортивная, дорожная и гостиничная инфраструктуры на высшем уровне. Но главе региона, принимающего матчи ЧМ-2018, всегда есть над чем работать. Основные приоритеты — безопасность гостей чемпионата и доступная среда для людей с ограниченными возможностями. И конечно, необходимо подумать о досуге и развлечениях для огромного числа болельщиков, которые съедутся в город не только из России, но и со всего мира.




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