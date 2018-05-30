Глава Саранска: Россия — это не только Сибирь и медведи

Главу столицы Республики Мордовия мы с трудом отыскали на стадионе "Мордовия Арена" во время тестового матча. Как истинный ценитель футбола Петр Николаевич решил смотреть игру не на VIP-трибуне в компании важных гостей из столицы, а в секторе с рядовыми болельщиками, вместе со своими горожанами.

Петр Тултаев не только искренне пригласил всех любителей футбола в Саранск, но и рассказал нам о главном символе столицы Мордовии, каким промыслом испокон веков славились местные народности и чем будут угощать в Саранске гостей чемпионата мира.