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Наивные путешественники: вне игры

Как Роман Березовский выдержал игру с гвоздем в бутсе

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Знаменитый вратарь на стадионе “Санкт-Петербург Арена”

С Романом Березовским мы встретились на стадионе “Санкт-Петербург Арена”, который примет игры чемпионата мира по футболу. С Санкт-Петербургом знаменитого вратаря связывает многое — это был первый российский город, куда он приехал из Армении, именно в составе питерской команды “Зенит“ он стал обладателем Кубка России. В интервью для проекта “Наивные путешественники: вне игры“ Роман Березовский рассказал о мифах, которые его окружали на протяжении карьеры, забавных казусах с журналистами и самом главном качестве спортсмена.




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