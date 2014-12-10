Акция Нетребко в поддержку Донецкого театра вызвала бурную дискуссию

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Акция оперной суперзвезды Анны Нетребко по передаче миллиона рублей Донецкому оперному театру и ее фотографирование со спикером парламента союза самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Олегом Царевым и флагом Новороссии вызвали негативную реакцию официальной Вены и бурную дискуссию на странице певицы в социальной сети Facebook, по сообщению РИА Новости.

Благотворительная акция состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря. Фотографии Нетребко и Царева широко разошлись в сети Интернет в понедельник. В Донецком оперном театре во вторник заявили РИА Новости, что дар Нетребко будет использован на восстановление пострадавших при обстреле декораций.

"Дать сфотографировать себя с восточно-украинским сепаратистом и его флагом совершенно проблематично. Ясно, что такие фото немедленно будут использованы в пропагандистских целях. В любом случае это политическое заявление", — приводятся слова неназванного представителя МИД Австрии на сайте австрийской общественной телерадиокомпании ORF.

Наряду с гражданством РФ, Нетребко имеет гражданство Австрии. Она регулярно выступает в Венской опере и на Зальцбургском фестивале. На протяжении нескольких месяцев она была лицом авиакомпании Austrian Airlines в рамках проводившейся рекламной кампании. Царев находится в санкционном списке Евросоюза.

На своей странице в Facebook Нетребко заявила во вторник, что сделала пожертвование исключительно из неполитических соображений. "Я как российского, так и украинского происхождения, и мое сердце разрывается, когда я вижу бои и разрушения. У меня друзья в Донецке, молодые музыканты, которые сказали мне, что театр частично разрушен. Я хотела поддержать своих коллег-артистов пожертвованием, потому что я верю в силу искусства во время конфликта и кризиса. Я хочу прояснить, однако, что это пожертвование — не политический акт. Я просто хочу, чтобы боевые действия закончились как можно скорее и хочу поддержать искусство и артистов во время ужасного конфликта", написала она.

Относительно фотографии с Царевым и флагом, Нетребко написала: "он (Царев) был представлен мне как единственный человек, который может обеспечить безопасную доставку средств театру в Донецке. Присутствие флага было не запланировано, и я оказалась не готова. На самом деле я даже не узнала его и поняла только позже, что это такое".

Этот пост Нетребко получил более 2600 "лайков", однако в сотнях комментариев разгорелась горячая дискуссия. Одни обвиняли певицу в "пособничестве терроризму" и призывали отказаться от австрийского гражданства, другие выражали слова поддержки.