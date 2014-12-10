Пора самим выбирать начальника

Цивилизованного гражданского общества не построить без возможности самим жителям выбрать себе градоначальника, хотя бы в столице, считает Инал Хашиг.

Инал Хашиг, эксперт Sputnik

Президент Рауль Хаджимба инициирует перенос выборов в органы местного самоуправления на 2016 год. За этот период он намерен поставить точку в «паспортном» вопросе. То есть обменять гражданам страны старые, с подмоченной коррупционными скандалами историей, «корочки» на новые паспорта. И, кроме того, законодательно оформить статус жителей трех восточных районов Абхазии, чья принадлежность к гражданству в силу известных событий оказалась в подвешенном состоянии.

Есть еще одно обоснование идеи переноса выборов, но в отличие от паспортно-гражданской составляющей, где четко все проговорено, третий аспект оказался весьма расплывчат в своем восприятии. Пресс-служба президента, которая и подготовила отчет с совещания в президентской администрации, без особых подробностей называет эту третью причину конституционной реформой.

Судя по всему, под этой объемной «вывеской», коль речь идет о местных органах власти, кроется вопрос реформы местного самоуправления. Тем более, в предвыборных обещаниях Рауля Хаджимба тезис о необходимости изменений не только полномочий, но и философии формирования самих органов местного самоуправления, был одним из основных в «реформаторском» портфеле предложений. Как один из вариантов фигурировала даже совсем революционная идея прямых выборов глав местных образований.

Впрочем, и тогда у кандидата от оппозиции Рауля Хаджимба, и сейчас, когда он стал уже президентом, готового рецепта к применению нет. Но есть, и это очень важно, реальное желание кардинально изменить положение вещей, вдохнуть жизнь не только в местное начальство, но и в граждан, которые должны с этого начальства спрашивать.

Практика – ­когда все дороги ведут в условный Рим, то есть к президенту, и только он решает, кто и как будет ремонтировать водопровод, каким цветом покрасить фасад сельского клуба, и кто должен возглавить районную поликлинику – себя изжила. В конце концов одна из составляющих досрочного прекращения полномочий президента Александра Анкваба была именно в этом.

Сейчас, когда оппозиция пришла к власти и стала потихоньку в ней осваиваться, соблазн по-максимуму оставить все как есть велик. Наверняка советчиков у президента ограничиться косметическим ремонтом в реформе местного самоуправления (и не только) будет предостаточно. Кому не хочется иметь подчеркнуто послушных главе государства глав администраций районов? Но с другой стороны, когда всю свою энергию без остатка эти чиновники пустят исключительно на любовь к президенту, затхлости и уныния на местах, апатии граждан к власти, перерастающих в митинг у президентского дворца, не избежать.

Понятно, что это очень трудное и рискованное движение. Но без доверия самому выбрать местного начальника и затем спрашивать с него, цивилизованного гражданского общества не построить.

В качестве эксперимента, или переходного периода (кому как нравится) можно дать возможность самим жителям выбрать себе градоначальника, хотя бы в столице. А уж затем данное нововведение распространить и на другие регионы.

Если старая система изжила себя абсолютной неэффективностью, то бояться изменений лишено здравого смысла. Корыто и так разбито. Пора искать другое.