Абхазия участвует в XXX раунде Женевских дискуссий

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. В Женеве проходит XXX раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, на которых представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США, ООН и ОБСЕ обсуждают вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью в закавказском регионе, а также социально-гуманитарные аспекты последствий конфликта, сообщили Sputnik в МИД Абхазии.

Помимо традиционных тем – обсуждение проектов юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой, ситуации в области безопасности в приграничных с Грузией районов Абхазии и Южной Осетии — на повестке обсуждений вопросы поиска без вести пропавших и идентификация останков военнослужащих, а также возвращения культурных ценностей и архивных документов Абхазии, утерянных во время войны с Грузией, говорится в сообщении.

В сообщении МИД РА подчеркивается, что особенно остро стоит вопрос дискриминационной визовой политики стран Евросоюза по отношению к гражданам Абхазии и Южной Осетии, признания в Европе абхазских гражданских документов.