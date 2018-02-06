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Олимпийский парк в Пхенчхане

Российские спортсмены остались без приветственной церемонии на ОИ-2018

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (8)
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Приветственная церемония в частности включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Приветственная церемония у делегации российских спортсменов, которые выступают на Олимпийских играх-2018 в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR), в деревне Игр-2018 не запланирована, сообщает Р-Спорт.

В информационной системе Олимпийских игр-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне.

Сборная России допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус отечественных спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (8)



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