Российские спортсмены остались без приветственной церемонии на ОИ-2018

Приветственная церемония в частности включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Приветственная церемония у делегации российских спортсменов, которые выступают на Олимпийских играх-2018 в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR), в деревне Игр-2018 не запланирована, сообщает Р-Спорт.

В информационной системе Олимпийских игр-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне.

Сборная России допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус отечественных спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.