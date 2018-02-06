Эксперты: опасный вирус атакует Android

Попадая на устройство, вирус использует его мощности для майнинга криптовалюты. Под угрозой оказались все виды устройств на базе Android — от смартфонов до телевизоров и другой "умной" техники.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Эксперты вновь заговорили о кибербезопасности — новый вредоносный ботнет атакует устройства на базе операционной системы Android, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Bleeping Computer.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Новый вирус крадет сообщения из WhatsApp у устройств Android

Сеть ботов нацелена на поиск открытых портов отладки. В их числе порт 5555, который используется одним из важнейших интерфейсов ОС Android Debug Bridge, предоставляющим доступ к важным функциям. Вирус, попадая на устройство, использует его мощности для майнинга криптовалюты Monero.

Программа ADB.miner заимствует компоненты кода у ботнета Mirai, считающегося самым большим в мире. Компания, разрабатывающая антивирусное ПО Qihoo 360, сообщает, что уже заражены более семи тысяч гаджетов. В основном это гаджеты пользователей из Южной Кореи и Китая. Под угрозой оказались все виды устройств на базе Android — от смартфонов до телевизоров и другой "умной" техники.

В декабре специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вирус, который также добывает криптовалюту Monero, выводя из строя смартфоны. Главным "источником" вирусов могут стать рекламные баннеры и приложения "для взрослых".