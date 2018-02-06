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Эксперт рассказал когда биткоин достигнет "дна"

© Fotolia/ Scharfsinn86
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Стоимость биткоина во вторник опускалась ниже 6 тысяч долларов, в общем, криптовалюта теряет за сутки примерно четверть своей стоимости, подешевев уже более чем втрое по сравнению с декабрьским максимумом.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Падение стоимости самой популярной в мире криптовалюты биткоина может остановиться на отметке в пять-пять с половиной тысяч долларов, считает экономист-обозреватель Максим Блант, сообщает РИА Новости.

"Я ждал биткоин в районе 7-7,5 тысяч долларов. Дождался, но рынок ушел ниже. Следующая поддержка — 5-5,5 тысяч долларов" — рассказал Блант РИА Новости.

При этом, по словам эксперта, гарантий, что криптовалюты в этом году обновят максимумы, нет никакой. "Но это высокорискованные инвестиции, которые обладают высокой потенциальной доходностью", — отметил он, указав, что волатильность биткоина намного выше, чем у ряда других активов, в том числе американского фондового индекса DJIA, который в понедельник показал крупнейшее номинальное падение в истории.

"Посмотрите на Dow и сделайте поправку на волатильность. Но у биткоина есть и свои причины падать. Китай, Корея, Япония, череда скандалов. Но это все поводы. Глубокая коррекция была предрешена бурным ростом", — заключил он.




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