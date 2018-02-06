"Катюшей" и гимном России встречали болельщики хоккеистов в Сеуле

Российская команда хоккеистов во вторник прибыла в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Около двухсот российских болельщиков встретили Сборную России по хоккею в международном аэропорту Сеула, исполнив гимн России, сообщает РИА Новости.

Готовиться к турниру хоккеисты будут в пригороде Сеула Аняне.

Часть из встречающих игроков болельщиков прилетела в Корею за несколько часов до хоккеистов рейсом из Хабаровска. Также среди болельщиков были представители Культурного центра Кореи в России. Все болельщики размахивали российскими флагами, некоторые были одеты в русские национальные костюмы. Во время торжественной встречи болельщики, помимо гимна страны, исполнили песню "Катюша".