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ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

© Sputnik. Антон Денисов
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Темы:
Выборы президента России 2018 (18)
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Всего в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК сдали более 314 тысяч.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Центризбирком России зарегистрировал действующего президента государства Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Удостоверение кандидата было передано его доверенному лицу Сергею Кабышеву, который обещал сегодня отдать документ Путину.

"Этап пройден сложный, важный, практически 315 тысяч подписей (передали в ЦИК)… Мы благодарны всем избирателям, которые оказали доверие нашему кандидату, сборщикам подписей, которые выполняли большую сложную работу, нотариусам, которые заверяли списки", — добавил Кабышев.

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему нужно было собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, направили в ЦИК 29 января.

Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что комиссия выявила рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

Выборы президента пройдут 18 марта. Ранее ЦИК уже зарегистрировал двух кандидатов — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. Они выдвигались от парламентских партий, поэтому для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку. Еще пятеро кандидатов ждут регистрации — Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин и Борис Титов.

Темы:
Выборы президента России 2018 (18)



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