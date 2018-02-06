18:29 08 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудники Нью-Йорской фондовой биржи

Богачи не досчитались миллиардов долларов после краха фондового рынка США

© AP Photo. Richard Drew
Новости
Получить короткую ссылку
4810

Накануне основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,6%, Dow Jones за день потерял 1175 пунктов, снизившись на 4,6 процентов, — это рекордное дневное номинальное падение за всю историю индекса.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Резкое падение американского фондового рынка из-за опасений по поводу роста доходности американских облигаций и возможности дополнительного роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires Index.

Американский фондовый рынок переживает глубокую коррекцию после практически безостановочного роста с 2009 года, которая тем не менее не грозит рынку новым биржевым пузырем, считают аналитики. Одной из причин падения стали данные о значительном росте зарплат в США.

Сильнее всего пострадал глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — его состояние за день сократилось на 5,1 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 3,6 миллиарда, а самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос не досчитался 3,3 миллиарда долларов.

Монеты.
© Sputnik. Владимир Трефилов
Победил Amazon: Forbes назвал самых богатых людей мира

Однако, первая пятерка миллиардеров не изменилась. Все так же лидирует Безос, чье состояние оценивается в 116 миллиардов долларов, на втором месте — Гейтс с 91,6 миллиарда, на третьем — Баффет с 85 миллиардами. За ним иследует Цукерберг с 74,7 миллиарда, и замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега, у него 74 миллиарда долларов.

Как же россияне

В Bloomberg сейчас входят 27 человек из России. Двоим из них — Роману Абрамовичу и Петру Авено повезло, их состояние за день увеличилось. Остальные же лишились примерно 2,1 миллиарда долларов.

В целом первая пятерка российских миллиардеров осталась прежней. Вслед за Мордашовым идут крупнейший бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин с 19,8 миллиарда долларов (минус 136,4 миллиона за сутки) и основной владелец НЛМК Владимир Лисин с 18,9 миллиарда (минус 106 миллионов). Четвертую строку занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в 18 миллиардов (минус 35,3 миллиона), а пятую — Вексельберг с 16,8 миллиарда долларов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

  • Значок Instagram на экране телефона
    Жизнь в Сети

    В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?

  • Мужчина считает деньги. Архивное фото
    Бесполезные взятки

    В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.

  • Великая Китайская стена, архивное фото
    Китайские льготы

    Зачем Беларусь привлекает льготный кредит от правительства Китая в размере 280 миллионов долларов – в материале Sputnik.

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Богатое воображение

    Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".

  • Режиссер Йонас Вайткус, архивное фото
    Безудержный режиссер

    Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.

  • Олег Будза
    Миграционный бум

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы рассказал, почему в скором времени в страну хлынет поток мигрантов.

  • Девушка в таджикском национальном платье. Архивное фото
    Кто так носит?

    В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.

  • Золотые слитки
    Золотой сувенир

    В Узбекистане готовят проект правительственного решения, который разрешит продажу золотых слитков иностранцам и облегчит их вывоз за границу.

  • Рабочие места евродепутатов
    Кто на новенького?

    Европарламент одобрил распределение депутатских мест, которые останутся после выхода Великобритании из ЕС – сколько досталось Эстонии?

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде, Туркменская ССР, 1968 год
Сделано в СССР: как ухаживали за собой советские красавицы
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Происшествия в Абхазии в 2017 году
Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia