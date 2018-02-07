ЦИК обучит процессу выборов президента России в воинских частях за рубежом

Обучающие мероприятия по подготовке и проведению выборов президента для ответственных за организацию голосования в воинских частях запланированы на 14 февраля. В них примут участие и представители Министерства обороны РФ.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Ответственных за организацию выборов в воинских частях за пределами России обучат процессу подготовки и проведению выборов, сообщает РИА Новости.

Первое обучающее мероприятие запланировано на 14 февраля. Член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия уточнил, что к мероприятиям будут привлечены представители органов военного управления.

"Для участия в обучающих тренингах привлечем командиров воинских частей или иных лиц из числа военнослужащих, ответственных за организацию голосования военнослужащих, членов их семей и других избирателей, проживающих на территории расположения воинских частей за пределами территории Российской Федераци". — уточнил Лихачев.

© Sputnik. Илья Питалев ЦИК России завершил прием подписей от кандидатов в президенты

Член ЦИК уточнил — такая учеба проводится по инициативе Центризбиркома.

В феврале состоится еще два совещания, посвященных подготовке и проведению выборов-2018 на зарубежных избирательных участках: в Москве состоится семинар для представителей российских дипломатических учреждений в странах СНГ, в Абхазии и Южной Осетии, а чуть позже в Берлине будет организована аналогичная учеба для представителей посольств и консульств в странах Европы.

К обучающим мероприятиям, запланированным на 14 февраля, привлекут и представителей Министерства обороны России.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.