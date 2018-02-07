18:28 08 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание ЦИК РФ

ЦИК обучит процессу выборов президента России в воинских частях за рубежом

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
30 0 0

Обучающие мероприятия по подготовке и проведению выборов президента для ответственных за организацию голосования в воинских частях запланированы на 14 февраля. В них примут участие и представители Министерства обороны РФ.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Ответственных за организацию выборов в воинских частях за пределами России обучат процессу подготовки и проведению выборов, сообщает РИА Новости.

Первое обучающее мероприятие запланировано на 14 февраля. Член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия уточнил, что к мероприятиям будут привлечены представители органов военного управления.

"Для участия в обучающих тренингах привлечем командиров воинских частей или иных лиц из числа военнослужащих, ответственных за организацию голосования военнослужащих, членов их семей и других избирателей, проживающих на территории расположения воинских частей за пределами территории Российской Федераци". — уточнил Лихачев.

Передача подписей в поддержку регистрации Г. Явлинского на выборах президента РФ
© Sputnik. Илья Питалев
ЦИК России завершил прием подписей от кандидатов в президенты

Член ЦИК уточнил — такая учеба проводится по инициативе Центризбиркома. 

В феврале состоится еще два совещания, посвященных подготовке и проведению выборов-2018 на зарубежных избирательных участках: в Москве состоится семинар для представителей российских дипломатических учреждений в странах СНГ, в Абхазии и Южной Осетии, а чуть позже в Берлине будет организована аналогичная учеба для представителей посольств и консульств в странах Европы.

К обучающим мероприятиям, запланированным на 14 февраля,  привлекут и представителей Министерства обороны России.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

  • Значок Instagram на экране телефона
    Жизнь в Сети

    В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?

  • Мужчина считает деньги. Архивное фото
    Бесполезные взятки

    В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.

  • Великая Китайская стена, архивное фото
    Китайские льготы

    Зачем Беларусь привлекает льготный кредит от правительства Китая в размере 280 миллионов долларов – в материале Sputnik.

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Богатое воображение

    Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".

  • Режиссер Йонас Вайткус, архивное фото
    Безудержный режиссер

    Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.

  • Олег Будза
    Миграционный бум

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы рассказал, почему в скором времени в страну хлынет поток мигрантов.

  • Девушка в таджикском национальном платье. Архивное фото
    Кто так носит?

    В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.

  • Золотые слитки
    Золотой сувенир

    В Узбекистане готовят проект правительственного решения, который разрешит продажу золотых слитков иностранцам и облегчит их вывоз за границу.

  • Рабочие места евродепутатов
    Кто на новенького?

    Европарламент одобрил распределение депутатских мест, которые останутся после выхода Великобритании из ЕС – сколько досталось Эстонии?

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде, Туркменская ССР, 1968 год
Сделано в СССР: как ухаживали за собой советские красавицы
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Происшествия в Абхазии в 2017 году
Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia