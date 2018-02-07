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Президент РФ В. Путин встретился с российскими участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане

Путин: Россия остается лидером мирового спорта

© Sputnik. Алексей Никольский
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Кроме Чемпионата мира по футболу в 2018 году, в Сочи в 2019 году пройдет турнир среди боксеров, в 2021 году в Сыктывкаре сразятся мужские команды по хоккею с мячом, а в 2022 году в Казани пройдет Чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Сложная ситуация в спорте не повлияет на лидерство России в мировом спорте, Россия также занимает ведущие позиции среди организаторов крупных спортивных мероприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в олимпийском цикле сегодняшнем, без всяких сомнений  наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий", — заявил Путин на совещании по подготовке зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

Он также отметил, что кроме чемпионата мира по футболу в 2018 году, в Сочи в 2019 году пройдет турнир среди боксеров, в 2021 году в Сыктывкаре сразятся мужские команды по хоккею с мячом, а в 2022 году в Казани пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

"Все эти масштабные соревнования должны соответствовать той высокой планке, которую мы задали на Универсиаде в Казани и на Олимпийских играх в Сочи", — сказал Путин.

Он также отметил, что цель предстоящей зимней Универсиады в Красноярске — "подарить мировому студенческому спорту хороший незабываемый праздник".




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